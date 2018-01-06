Перед Рождеством боевики обстреляли ВСУ из пулеметов возле Новолуганского

221 просмотр
Суббота, 6 января 2018, 19:25

В течение субботы в зоне проведения АТО зафиксировано нарушение "тишины" со стороны боевиков возле Новолуганского.

Об этом вечером 6 января сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. С начала суток зафиксирован один обстрел укреплений ВСУ", - сообщили в штабе.

В частности, боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов близ Новолуганского. 

"Военнослужащие ВСУ огонь в ответ не открывали. На других участках линии разграничения нарушения режима "тишины" не зафиксированы", - отметили в пресс-центре штаба.

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
powered by lun.ua
По теме
В 54-й бригаде ВСУ опровергли заявления о выходе "грузинского легиона" 6 января 2018, 18:45
АТО: Украина передала оккупантам тела погибших 6 января 2018, 14:58
Сутки в АТО Боевики продолжают минометные обстрелы, есть раненый 6 января 2018, 07:59
Все новости
Главные новости
Порошенко призвал не "давить" на НАБУ и напомнил о Саакашвили
В Запорожье под храмом УПЦ МП избили людей во время акции #принесикуклу
Освобожденный боец рассказал о пытках в плену ОРДЛО
В 54-й бригаде ВСУ опровергли заявления "грузинского легиона"
Все новости
Профессия

"Ну, родила". Как это – работать доулой

Одежда із подарочной бумаги? Почему и нет!

исследование

Как одиночество влияет на здоровье, и что можно с этим сделать