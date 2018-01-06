Освобожденный боец рассказал о пытках в плену ОРДЛО

Освобожденный из плена боевиков ОРДО боец батальона "Азов" Евгений Чуднецов рассказал о пытках во время пребывания в заложниках.

В интервью "Громадському радіо" Чуднецов рассказал, что в плен он попал еще в феврале 2015 года возле н.п. Широкино.

По его словам, украинская сторона давала запросы на его обмен за время его пребывания в плену более 10 раз, однако боевики все время этот вопрос откладывали, не объясняя, почему.

"В списках (СБУ - ред.) на передачу я был с самого начала, как только здесь узнали, что я попал в плен. В этих списках меня постоянно передвигали и передвигали, не хотели отдавать. Почему - это надо позвонить Захарченко (главарю боевиков ОРДО - ред.), это они передвигали, а не украинская сторона", - отметил он.

Чуднецов также рассказал, что боевики выбили ему зубы.

"Выбили плоскогубцами, хотели вырвать. Это не искаженная информация. Одни писали, что они у меня сами выпали. В январе у меня зубы еще целы, а в феврале уже нет, они не могли так быстро выпасть", - рассказал Чуднецов.

По его словам, он боевиков не запомнил: "Выдвигать какие-то претензии - к кому? К человеку с узкими глазами в ,алаклаве?".

"Россияне там были. Но не только россияне", - отметил он.

Чуднецов рассказал, что их, как военнопленных, возили под Дебальцево "собирать гильзы от снарядов - чтобы они их потом на металл сдали, может, водки хотели купить".

"Тогда нас охраняли четыре дружественных бурята. Точнее якута", - отметил он.

Он также сообщил, что одному из украинцев удалось бежать из плена от боевиков. Планировалось, что Чуднецов убежит с ним вместе, но тогда его перевели в изолятор временного содержания.

"Его увезли на работу, боевики отвлеклись и он убежал", - рассказал "азовец".