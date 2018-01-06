В Запорожье под храмом УПЦ МП избили людей во время акции #принесикуклу

В Запорожье возле храма Петра и Февронии двое неизвестных в масках избили людей - участников акции #принесикуклу, которые принесли игрушки к зданию церкви в память о двухлетнем мальчике из Запорожья.

Как сообщает местное издание "061.ua", неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушки к храму.

Один из избитых оказался бойцом АТО, сообщил позже волонтер Валентин Бурый.

По его словам, нападавшие, предположительно, могут иметь отношении к организации "Радомир": охранник храма звонил и вызывал нападавших при них.

"Ребята принесли кукол. Начался разговор с охраной. Охрана вызвала подкрепление. В разговоре прозвучала фраза о "Радомире" (общественная организация "Союз православный Радомир" - ред.). Ребят оттащили от церкви и забуцалы ногами", - сообщил "Громадському радіо" Бурый.

Пострадавшие планируют писать заявление в полицию.

На своей странице в Facebook Бурый призвал приносить канистры и фляги под церковь.

"Пустые канистры, конечно. Для того, чтобы было понимание, что в следующий раз это могут быть канистры с бензином. Смысл в том, чтобы привлечь внимание людей к деятельности подобных организаций под прикрытием церкви", - объяснил свой призыв активист.

Ранее жительница Запорожья Елена Ялова обнародовала информацию о том, что на нее также пытался напасть охранник этого же храма. По ее словам, мужчина буквально вытолкал ее с территории, достав при этом газовый баллончик.

"Наша кукла не просидела и пару секунд. Охранник не просто мчался, снося прихожан, чтобы не дать положить куклу, он вытащил газовый баллончик, выталкивая нас с территории. Так что акция действенная ... Попы уже версию красивую придумали: якобы распоряжение батюшка дал, чтобы людям не мешали, пусть игрушки приносят. А нас вытолкали потому, что мы на съемку его благословения не получили. Мы, кстати в церковь не заходили, но, оказывается, во дворе тоже - "запретная зона". ... Охранника поп подставил по полной - сказал, что тот вызвал Радомир по своей инициативе", - сообщила Ялова.

В Запорожье охрана храма УПЦ МП не позволила участникам акции оставить куклу под стенами церкви и вытолкала участников акции. Facebook Олена Ялова

Ранее в Киеве неизвестный мужчина, который вышел из Киево-Печерской лавры во время акции #принесикуклу, мешал журналисту снимать акцию, а священник откинул одну из кукол от входа.

Акцию #принесикуклу инициировал выходец из Запорожья, блогер Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата (МП) из-за того, что представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Ребенок погиб 31 декабря, когда 39-летний житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука сообщил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП "раскольниками", поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.