В Донецкой области нашли "заброшенные" боеприпасы

3481 просмотр
Воскресенье, 7 января 2018, 00:35

В здании бывшей больницы Ясиноватского района Донецкой области правоохранители обнаружили заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, гранату и патроны.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Во время выполнения служебных задач на территории Ясинуватского района сотрудники полиции осмотрели здание бывшей больницы, которая находится возле с.Верхнеторецкое. В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, граната Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров. Все предметы имеют признаки деформации и коррозии", - говорится в заявлении.

"Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сотрудники полиции устанавливают происхождение схрона", - подчеркнули в Нацполиции.

Темы: Донецкая область полиция
powered by lun.ua
По теме
В Донецкой области вандалы осквернили памятник погибшим бойцам АТО 3 января 2018, 21:49
Жители Донбасса рассказали, при каких условиях готовы к миру - опрос 19 декабря 2017, 18:14
Большинство жителей Донбасса не могут и не хотят влиять на власть - опрос 19 декабря 2017, 17:35
Все новости
Главные новости
Боевики блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ – СЦКК
Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ травмирован
Опрос: каждый пятый украинец опасается, что 2018 год будет плохим для страны
ОБСЕ за сутки зафиксировала 150 взрывов на Донбассе
Все новости
Культура

"ЧереЩур" Как создают украинское late night show, и почему оно может исчезнуть

Итоги года

Лучшие тексты БЖ о необычных профессиях, опытах и экспериментах

Музыка

Музыка января: лучшие концерты месяца