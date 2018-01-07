Новый год на Софийской площади встретили 130 тысяч человек – КГГА

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Воскресенье, 7 января 2018, 01:56

Около 125-130 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2018 в центре столицы – на Софийской площади.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Для сравнения: 2015 на Софийской встречали чуть более 40 тысяч украинцев, 2016 – около 70 тысяч, 2017 – около 100 тысяч. На моей памяти только одна Новогодняя ночь собрала больше людей вместе – Новый год-2014. В ту ночь, если память не изменяет, нас было где-то полмиллиона на Майдане", – сказал заместитель главы КГГА Алексей Резников.

"Согласно прогнозам Управления туризма, в период из 19 декабря по 19 января, количество людей, которые посетят наши праздничные локации, составит около 4 млн. Из них – около 100 тысяч туристов из других регионов Украины, а еще 10 тысяч – иностранные гости", – добавил он.

Темы: Киев празднования
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