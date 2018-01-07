Великобритания: Мэй в понедельник сделает перестановки в кабинете министров - СМИ

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Воскресенье, 7 января 2018, 02:58

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в понедельник, 8 декабря, может объявить о перестановках в кабинете министров.

Об этом пишет газета The Sunday Times, передает The Guardian.

The Sunday Times пишет, что премьер назначит нового главу секретариата британского кабмина после отставки Дамиана Грина.

Газета предполагает, что ведущие члены кабинета министров - министр финансов Филипп Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сохранят свои должности.

Как известно, в декабре 2017 года заместитель премьер-министра Великобритании и глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин объявил о своей отставке из-за скандала с порнографией.

Грин стал третьим министром в правительстве Мэй, ушедшим в отставку в течении последних иесяцев. В ноябре министр обороны покинул свой пост, а до этого министр по вопросам международного сотрудничества ушла в отставку из-за проведения тайных встреч с израильськими чиновниками.

Темы: Великобритания
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