Боевики блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ – СЦКК

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Воскресенье, 7 января 2018, 07:36

Боевики НВФ ОРДЛО продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создают опасность их работе.

Об этом в Facebook сообщает украинская сторона СЦКК.

"С начала 2018 года СММ ОБСЕ продолжает фиксировать случаи угроз, ограничения доступа к военным объектам и свободы передвижения своих патрулей на временно неподконтрольной правительству Украины территории. В то же время, популисты из ОРДО/ОРЛО имитируют активную деятельность, выдав за последние 6 месяцев уже второй "приказ" о запрете необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ",  говорится в заявлении.

"Особой наглости таким действиям придает то, что после издания предыдущего "приказа" в конце августа 2017 года, количество указанных ограничений не только не уменьшилась, а даже увеличилось. За первый же месяц его "действия" СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев таких нарушений" ,  подчеркнула украинская сторона СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: указанное свидетельствует об исключительно популистском характере обнародованных "приказов" и отсутствии заинтересованности главарей квазигосударственных образований и их российских кураторов в беспристрастном мониторинге выполнения боевиками ОРДО/ ОРЛО Минских договоренностей и соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины",  говорится в заявлении .

Темы: АТО Донбасс ОБСЕ ОРДЛО
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