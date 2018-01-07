ГСЧС предупредила об опасности схода лавин в Карпатах

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Воскресенье, 7 января 2018, 08:45

В воскресенье и понедельник объявили значительную опасность схода лавин в высокогорье на западе страны.

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках.

Украинская правда

Темы: ГСЧС стихийное бедствие Закарпатье Ивано-Франковская область
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