ГСЧС предупредила об опасности схода лавин в Карпатах

В воскресенье и понедельник объявили значительную опасность схода лавин в высокогорье на западе страны.

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"7-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Рождество в Украине ожидают снежные лавины, туман и подъем воды в реках.

Украинская правда