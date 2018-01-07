В Генштабе рассказали о состоянии раненого украинского военного

Украинский военный, который за прошедшие сутки получил ранение в результате обстрела неподалеку Станицы Луганской, находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

"В результате вражеского обстрела в районе Станицы Луганской получил огнестрельное ранение один украинский военнослужащий. Военные медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное", - отметил Праута.

Как сообщалось, 6 января боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 военнослужащий ВСУ получил ранение.

Украинская правда