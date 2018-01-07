В Генштабе рассказали о состоянии раненого украинского военного

2882 просмотра
Воскресенье, 7 января 2018, 15:07

Украинский военный, который за прошедшие сутки получил ранение в результате обстрела неподалеку Станицы Луганской, находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

"В результате вражеского обстрела в районе Станицы Луганской получил огнестрельное ранение один украинский военнослужащий. Военные медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное", - отметил Праута.

 

Как сообщалось, 6 января боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 военнослужащий ВСУ получил ранение.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
powered by lun.ua
По теме
СЦКК: Боевики используют перемирие для обустройства новых позиций 7 января 2018, 10:35
Боевики блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ – СЦКК 7 января 2018, 07:36
Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ травмирован 7 января 2018, 06:47
Все новости
Главные новости
В соцсетях проходит кампания протеста разрушению Ханского дворца
АТО: На Рождество впервые в новом году без обстрелов
Курченко продал Онищенко и Фуксу права на "деньги Януковича" - расследование
В прошлом году Порошенко в пять раз чаще забирал гражданство, чем давал
Все новости
здоровье

От переедания и депрессии - 7 способов, как благодарность улучшает здоровье

еда

6 киевских заведений, открывшихся в декабре

Дети

Учить (ся) материнству. Как монахиня помогает тем, кто детей не ожидал