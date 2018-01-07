В прошлом году Порошенко в пять раз чаще забирал гражданство, чем давал

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Воскресенье, 7 января 2018, 17:21
Wikimedia Commons

Президент Петр Порошенко в 2017 году прекратил украинское гражданство почти 5,2 тысячам людей, а принял в граждане Украины - почти 1 тысячу.

Об этом сообщили в Администрации президента в ответ на запрос "Українських новин".

"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", - говорится в ответе.

При этом 94 из них были лицами без гражданства.

В то же время, Порошенко были изданы указы о прекращении из-за выхода из гражданства для 4 296 человек.

Также 47 человек потеряли гражданство, а по предусмотренным международными договорами основаниям украинского паспорта лишились еще 825 человек.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Иск Саакашвили к Порошенко о незаконности указа о лишении его украинского гражданства будет рассматриваться в Кассационном административном суде в составе нового Верховного суда.

Темы: Порошенко гражданство указы
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