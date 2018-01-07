В соцсетях проходит кампания протеста разрушению Ханского дворца

В социальных сетях проходит кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Крымские активисты просят пользователей социальных сетей оставить жалобу на работу российских реставраторов на странице ханского дворца в Facebook. Их главное требование: никаких "реставрационных" работ до приезда в Бахчисарай экспертов из ЮНЕСКО", - отмечает издание.

Например, Лераре Хайбулаева возмущается непрофессионализмом проведения реставрации.

"Крайне возмущена абсолютно непрофессиональной реставрацией Ханского дворца. Это не реставрация, а прямое уничтожение наследия не только крымских татар, но и мирового сообщества! Позор Вам, которые допустили это!", - подчеркивает она в Facebook.

Очень просим-

Пожалуйста, выразите свой протест по поводу уничтожения Бахчисарайского ханского дворца под видом его реставрации на странице КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник":https://t.co/Rzy80l4z5j pic.twitter.com/ImaYI482mK — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) January 6, 2018

Майя Руденко также возмущена ходом реставрационных работ.

"Возмущена уничтожением Бахчисарайского заповедника, которое идет под видом так называемых ремонтов и реставраций! По сути, налицо уничтожение культурно-исторического наследия!" - пишет она в Facebook.

Как известно, в аннексированном Россией Крыму проводят работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Украинская правда