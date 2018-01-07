Facebook задумывается об использовании криптовалют

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Воскресенье, 7 января 2018, 22:32

Главный исполнительный директор и основатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг сказал, что его компании интересно исследовать, как она может использовать криповалюты.

Об этом сообщает "Bloomberg".

"Для этого существуют важные контр-тенденции, - шифрование и криптовалютность, - которые берут власть от централизованных систем и возвращают ее в руки людей. Но они приходят с риском быть более жесткими для контроля. Мне интересно углубиться и изучить положительные и отрицательные аспекты этих технологий и самым лучшим образом использовать их в наших услугах", - сказал он.

Цукерберг не единственный в Facebook, кто выражающает интерес к криптовалютам. Так, вице-президент компании по обмену сообщениями Дэвид Маркус присоединился к совету Coinbase Inc., одной из крупнейших криптообменных компаний в конце прошлого года.

"Я был вовлечен и очарован криптовалютами с 2012 года", - отметил Маркус.

Что все это может означать для криптовалют, пока не ясно.

Украинская правда

Темы: соцсети facebook
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