Лукашенко о Беларуси: Жизнь у нас не прекрасна, она терпима

5068 просмотров
Воскресенье, 7 января 2018, 23:18

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в его стране есть все, чтобы в следующем году жизнь там стала не терпимой, а нормальной.

Об этом сообщает прес-служба Лукашенко.

"Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть", - заявил он.

Ранее президент Беларуси рассказал, как относится к "украинским западенцам".

Украинская правда

Темы: Беларусь Лукашенко
powered by lun.ua
По теме
Беларусь закроет генконсульство в Одессе 5 января 2018, 21:45
Фейгин: Шаройко могли взять, чтоб использовать против Сущенко 4 января 2018, 08:32
Белорусский госбанк хочет купить украинскую "дочку" "Сбербанка" 22 декабря 2017, 09:55
Все новости
Главные новости
Военные руководители НАТО и России встретятся впервые после аннексии Крыма - СМИ
У берегов Ливии задержаны свыше 200 беженцев
АТО: На Рождество боевики все же применили минометы, есть потери
Стало известно, когда похоронят Ноздровскую
Все новости

Одежда із подарочной бумаги? Почему и нет!

еда

6 киевских заведений, открывшихся в декабре

гастро-тур

12 лучших заведений, открывшихся в 2017-м