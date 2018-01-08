ЦРУ: Россия пытается подорвать выборы в США в 2018 году

Россия и другие пытаются подорвать выборы в Соединенных Штатах Америки, следующие крупные выборы состоятся в ноябре, когда республиканцы попытаются сохранить контроль над Конгрессом.

Об этом рассказал Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео в эфире телеканала CBS, передает Reuters.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году, пытаясь помочь президенту Дональду Трампу победить, отчасти, взломав и опубликовав электронные письма, дискредитирующие кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, и распространяя пропаганду в социальных сетях.

Директор ЦРУ Майк Помпео сказал CBS, что российское вмешательство началось давно и продолжается. На вопрос, пытается ли Москва в настоящее время подорвать выборы в США, Помпео ответил: "Да, сэр, на протяжении десятилетий".

"Да, меня продолжают беспокоить не только российские попытки, но и другие", - сказал Помпео, не уточняя подробностей. "У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию".

При этом Помпео заявил, что ЦРУ играет важную роль как часть команды национальной безопасности для обеспечения демократичности и безопасности выборов в США.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это. Поэтому мы будем работать против россиян или кого-либо еще, кто угрожает этому самому результату", - сказал он.

Москва отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Специальный советник ФБР Роберт Моллер расследует российские попытки повлиять на исход выборов. Двое соратников президента США Дональда Трампа -бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и помощник кампании Джордж Пападопулос, признали себя виновными в том, что лгали агентам ФБР в ходе расследования.

Трамп также отрицает сговор с Россией.