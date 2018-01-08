СМИ: В январе состоится встреча высшего военного руководства РФ и НАТО

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Понедельник, 8 января 2018, 04:29

В январе этого года в Азербайджане должна состояться встреча главы Генштаба российских ВС Валерия Герасимова и главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертиса Скапарротти.

Об этом, ссылаясь на неназванных американских и европейских чиновников, пишет издание BuzzFeed.

"Позже в этом месяце генерал армии Кертис Скапарротти, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами Европы, встретится с Валерием Герасимовым - главой генерального штаба России генералом армии Вооруженных сил, в Баку, Азербайджан, по данным американских и европейских официальных лиц", - пишет издание.

Сообщается также о других запланированных на начал года встречах между представителями правительства США и РФ.

Так, по данным издания, в январе и феврале должны состояться переговоры о кризисе в Украине между Владиславом Сурковым, одним из главных помощников Владимира Путина и специальным посланником США Куртом Волкером.

Проблемы в американо-российских отношениях обсудят заместитель госсекретаря США Том Шеннон и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Сообщается, что переговоры будут касаться Договора о ядерных вооружениях средней дальности (РСМД).

Издание отмечает, что это будет первая встреча между высшим военным руководством НАТО и его российским коллегой после аннексии Крыма.

Темы: НАТО Росcия США
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