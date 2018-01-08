На КПВВ "Майорское" задержан иностранец с большой суммой наличных

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Понедельник, 8 января 2018, 05:00

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" задержан иностранец с большой суммой наличных денег.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что иностранец, гражданин Грузии, следовал из неподконтрольной Украине территории.

"Пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", - сообщили в ГПСУ.

Гражданин и обнаруженные деньги переданы сотрудникам Национальной полиции.

Темы: Донбасс контрабанда
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