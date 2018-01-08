SpaceX запустила в космос секретный аппарат Zuma

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Понедельник, 8 января 2018, 07:49

Американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, назначение держится в секрете.

Об этом пишет Радио Свобода.

Ракета запустили с мыса Канаверал в американском штате Флорида 7 января около 20 часов по местному времени (три часа ночи 8 января при Киеву).

Космический аппарат Zuma был построен для правительства США. Детали миссии, как и ведомство-заказчик, держатся в секрете.

Аэрокосмическая и оборонная компания Northtrop Grumman признала, что является производителем груза, но отказалась сообщать детали.

Запуск Zuma был запланирован на ноябрь 2017 года, однако несколько раз откладывался.

Ранее SpaceX запускала спутник-шпион для Национального управления военно-космической разведки США и орбитальный самолет X-37B для Военно-воздушных сил США.

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