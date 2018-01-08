Военные самолеты США провели разведку вблизи Крыма

Два американских военных самолета провели разведку в воскресенье у берегов аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на авиационные ресурсы.

Так, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050, который также в воскресенье проводил разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, после этого в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западной оконечности до Керченского пролива.

Вместе с ним патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, который в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо этого совершил полет к западу и югу от полуострова.

Как известно, с начала года это уже по меньшей мере второй полет разведывательного самолета ВМС США вблизи побережья Крыма. Первый был зафиксирован 1 января.

Кроме того, это был и второй полет американского дальнего разведывательного беспилотника вдоль линии разграничения на Донбассе в текущем году - первый был также совершен 1 января.