Стали известны победители престижной кинопремии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе провели церемонию награждения победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус".

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Это было юбилйное 75-е награждение.

Лучшей драмой признали "Три билборды вне Эббинг, Миссури" Мартина Макдонаха.

Лучшим драматическим сериалом стал "Рассказ служанки", а Элизабет Мосс, которая сыграла там главную роль, стала лучшей актрисой драматического сериала.

Лучшим режиссером признали Гильермо дель Торо за его драму "Форма воды".

Congratulations to winner of Best Director - Motion Picture, @RealGDT for @shapeofwater! #GoldenGlobes pic.twitter.com/q7LFbCCZ2e