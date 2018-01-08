Стали известны победители престижной кинопремии "Золотой глобус"

1939 просмотров
Понедельник, 8 января 2018, 10:07

В Лос-Анджелесе провели церемонию награждения победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус".

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

Это было юбилйное 75-е награждение.

Лучшей драмой признали  "Три билборды вне Эббинг, Миссури" Мартина Макдонаха.

Лучшим драматическим сериалом стал "Рассказ служанки", а Элизабет Мосс, которая сыграла там главную роль, стала лучшей актрисой драматического сериала.

Лучшим режиссером признали Гильермо дель Торо за его драму "Форма воды".

Лучшим драматическим актером стал Гэри Олдмана за роль в фильме "Темные времена", а лучший комедийный актер - Джеймс Франко. Он сыграл главную роль в "Горе-артисте".

Лучшей драматической актрисой признали Фрэнсис МакДорманд за "Три билборды вне Эббинг, Миссури", а лучше всех главную комедийную роль сыграла Сирша Ронан в "Леди Берд".

Лучшим анимационным фильмом признали "Тайну Коко" от студии Pixar, а лучшим фильмом на иностранном языке - немецкую драму "На грани".

Украинская правда

Темы: кино
powered by lun.ua
По теме
"Золотой глобус": В поддержку движения против сексуального насилия звезды пришли в черном 8 января 2018, 06:49
6 фильмов января: Сталин, Черчилль и "Величайший шоумен Земли" 7 января 2018, 15:50
Госкино даст 17,6 млн на фильм Зеленского 26 декабря 2017, 23:23
Все новости
Главные новости
Военные руководители НАТО и России встретятся впервые после аннексии Крыма - СМИ
У берегов Ливии задержаны свыше 200 беженцев
АТО: На Рождество боевики все же применили минометы, есть потери
Стало известно, когда похоронят Ноздровскую
Все новости

Одежда із подарочной бумаги? Почему и нет!

еда

6 киевских заведений, открывшихся в декабре

гастро-тур

12 лучших заведений, открывшихся в 2017-м