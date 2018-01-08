Мотузяник рассказал о состоянии украинского военного, раненого за прошедшие сутки

Украинского военного, получившего ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

Представитель Минобороны рассказал, что украинский военный получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройства неподалеку Лопаскино.

"Раненого в тяжелом состоянии доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему сейчас оказывают необходимую помощь", - отметил Мотузяник.

"Незаконные вооруженные формирования выпустили по нашим позициям 15 82-мм мин и осуществляли огневое воздействие из стрелкового оружия продолжительностью более получаса", - рассказал Мотузяник.

Вооруженные силы Украины не открывали огонь в ответ, соблюдая перемирие.

В то же время, в Генштабе не подтвердили смерть украинского военного Василия Гриня, о чем ранее сообщал лидер националистического движения "Карпатская сечь" Тарас Деяк.

Как известно, почти сутки продержалось рождественское перемирие, но вечером незаконные вооруженные формирования сорвали договоренности, применив минометы и стрелковое оружие у Верхнеторецкого.