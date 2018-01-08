АТО: Боевики продолжают обстрелы

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Понедельник, 8 января 2018, 19:10

С начала суток в зоне проведения АТО зафиксировано 6 фактов нарушения режима "тишины" со стороны боевиков.

Об этом вечером 8 января сообщили в пресс-центре штаба АТО,

"Противник продолжает обстреливать силы АТО из вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, на луганском направлении боевики более 2 часов вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов возле Луганского, выпустив около полусотни мин. Близ Светлодарска огонь велся из гранатометов и пулеметов.

На донецком направлении возле Павлополя боевики стреляли из минометов калибра 120-мм, вблизи Талаковки - из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов.

Из стрелкового оружия включая снайперский огонь боевики стреляли по опорным пунктам сил АТО возле Новотроицкого, Вооруженные Силы отвечали огнем из стрелкового оружия.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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