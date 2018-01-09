Белый дом отказался комментировать информацию о допросе Трампа по "делу РФ"

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Вторник, 9 января 2018, 05:25

Адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб отказался комментировать информацию СМИ о том, что спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы может допросить самого президента.

"Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора из уважения к нему и к расследованию, которое он проводит", - заявил Тай Кобб журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

Как известно, юристы Трампа рассматривают возможность его допроса спецпрокурором ФБР Робертом Мюллером в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.

Ранее советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Трамп знает о вмешательстве России в выборы в США.

Как сообщалось, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США. В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

Темы: Трамп США Росcия виборы
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