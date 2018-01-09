Из США могут депортировать 200 тысяч сальвадорцев

В Белом доме решили депортировать из США около 200 тысяч граждан Сальвадора, которые находились там по программе статуса временно защищенных лиц

Об этом сообщает ВВС.

8 января администрация Трампа распорядилась снять с граждан Сальвадора статус временно защищенных лиц, который им предоставили в 2001 году после серии землетрясений.

До 9 сентября 2019 граждане этой страны обязаны покинуть территорию США или найти законный путь остаться, в противном случае они будут принудительно депортированы.

Сторонники такого решения в Белом доме считают, что условия в Сальвадоре стали приемлемыми для возвращения людей, и напоминают, что программа принималась в качестве временной меры.

Также в администрации Трампа подчеркивают, что многие из тех сальвадорцев, которые едут в США, являются членами организованной преступной группировки MS-13.

Ранее Белый дом отменил действие подобных программ для граждан Гаити, Судана и Никарагуа.