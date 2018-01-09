НАБУ позволило Мартыненко ознакомиться с материалами дела

Национальное антикоррупционное бюро открыло для экс-нардепа Николая Мартыненко и его защитников доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и ГП "НАЭК" Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что соответствующее разрешение от детективов Мартыненко получил 9 января 2018 года по поручению прокурора САП.

Сейчас ему инкриминируется ряд статей Уголовного кодекса, среди которых: ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины ( "Организация завладение организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере"); ч.1 ст.255 УК Украины ( "Создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководстве такой организацией, участия в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией"); ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК Украины ( "Организация завладение преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере") и ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины ( "Организация легализации (отмывания) преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенной в особо крупном размере").

По данным следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт на поставку уранового концентрата с компанией-посредником, подконтрольной бывшему народному депутату, экс-председателю комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Урановый концентрат поставлялся напрямую от ООО "Степногорский горно-химический комбинат" (Казахстан), однако через компанию-посредника, в результате чего товар был поставлен по завышенной цене, что привело к нанесению ущерба государству в размере 17,28 млн долл. США.

Полученные средства посредник переводил на счета других компаний. Часть этих средств поступила на счета британской компании с фактическим адресом в Москве (РФ), часть - на счета компании-посредника, задействованной в нанесении ущерба другому госпредприятию - ОАО "Объединенная горно-химическая компания", часть - была выведена через оффшорные компании , по данным следствия, подконтрольные экс-заместителю гендиректора ГП "ВостГОК".

"Во время досудебного расследования детективы Национального бюро получили доказательства, указывающие на то, что в дальнейшем средства использовались в интересах и на личные нужды подозреваемых, в том числе и на оплату услуг адвокатов в другом уголовном производстве, медицинские услуги, обучение и аренду квартир их детей ", - говорится в заявлении.

Сообщается также, что среди других подозреваемых в производстве - действующие руководители ГП "ВостГОК", Государственного концерна "Ядерное топливо", НАК "Нафтогаз" Украины ", ОАО" Объединенная горно-химическая компания "и структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом" .

Ранее САП и НАБУ сообщили экс-депутату от "Народного фронта" Николаю Мартыненко окончательное подозрение.

Как известно, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

Его задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов ущерба.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщил о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" Энергоатом "Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом".

6 декабря Соломенский райсуд Киева исключил из обязанностей Николая Мартыненко сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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