Порошенко впервые прокомментировал убийство Ноздровской

Руководство Нацполиции доложило президенту Петру Порошенко о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он поблагодарил правоохранителей "за блестящую работу" и отметил, что такое быстрое раскрытие "свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который имеет реформирована Национальная полиция".

По его мнению, раскрытие этого преступления "увеличивает доверие к власти и доверие к Национальной полиции".

Также Порошенко отметил, что его встреча с руководством полиции свидетельствует об "очень серьезных доказательствах", которые были собраны правоохранителями.

По его словам, подобная "эффективность" должна быть продемонстрирована и в других резонансных делах.

"Вы помните очень болезненную дело Павла Шеремета и мы также не должны снимать ее с контроля и делать все возможное, чтобы убийцы не избежали ответственности", - сказал президент.

Первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что Нацполиция собрала "сильные и обоснованные доказательства" относительно участия подозреваемого в убийстве Ноздровской.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

9 января Ноздровскую похоронили.

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