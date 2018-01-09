Главные новости дня – за 60 секунд

Россошанский признал свою вину, полицейские вымогают взятку у белорусского беженца, Минфин хочет обязать физлиц с высокими доходами подавать ежегодную декларацию – новости, которые обсуждали 9 января.

О деле Ноздровской. Подозреваемый в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.

Также суд арестовал Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

О полиции. Украинские правоохранители начали преследовать белорусского бизнесмена Тимофея Кохновича после нескольких лет жизни в Украине в статусе политического беженца и получения украинского гражданства.

О доходах. Министерство финансов предлагает определить физическими лицами с высокими доходами конечных бенефициаров крупных налогоплательщиков и обязать их подавать ежегодную декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Об офшорах. Экс-глава НБУ Сергей Арбузов владел оффшорной компанией Quickpace Limited, которая сейчас принадлежит нардепу Онищенко, и на счетах которой находятся замороженные средства экс-президента Януковича.

Об американском летальном оружии. "Много шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" Украине, но на линии фронта на Донбассе батальон "Азов" уже имеет изготовленное в США летальное вооружение. Следите за новым выпуском нашего #MinskMonitor", - сообщили в BellingСat.

О судах. В 2018 году районные суды планируется объединить в окружные суды с большим штатом судей.

О депутатах. 250 депутатов Верховной Рады получили 9,4 миллиона гривен компенсации стоимости проезда по территории Украины в 2017 году.