Адвокат Ноздровской сомневается в вине Россошанского

Адвокат Анастасии Ноздровской Александр Панченко заявил, что не уверен в том, что Ирину Ноздровскую убил Юрий Россошанский.

Об этом рассказал адвокат журналистам после заседания суда, передает "УНИАН".



"Я хочу увидеть судебно-медицинскую экспертизу, каким был характер телесных повреждений, механизмы их задачи, что привело к смерти и сверить эти данные с материалами, озвученными сегодня в суде. Потому что он (Россошанский - ред.) показал, что делал, это нельзя ничем проверить. Если нам не предоставят материалы следствия, а дадут какую-то отписку, мы будем жаловаться и думать, что следствие что-то скрывает. а в этом случае оно может скрывать одно - другое лицо, причастное к убийству", - сказал Панченко.



Он добавил, что сомневается в том, что только Россошанский участвовал в убийстве или что вообще он был убийцей.



"Как представители потерпевших, мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказания для подозреваемого. Но как можно просить наказать человека, если мы не уверены, что она имеет отношение к убийству", - подчеркнул Панченко.



Кроме того, адвокат выразил сомнения в возможностях Россошанского совершить убийство.



"Мне бы очень было интересно посмотреть, как Россошанский в 64 года несет полтора километра тело женщины, спокойно закинув его на плечо", - отметил Панченко.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

9 января Ноздровскую похоронили.

Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.



Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

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