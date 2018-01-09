Саакашвили отказался предоставить образцы голоса - ГПУ

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили несколько раз отказался предоставить следствию образцы своего голоса.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире "5 канала".



"Он никоим образом не способствует объективному расследованию уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отверг любые наши ходатайства предоставить образцы своей речи", - сказал Енин.



По мнению Енина, этим отказом Саакашвили уже "подтверждает, что разговор имел место".

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

8 декабря в Украине Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке. Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили. Суд отпустил Саакашвили на время расследования.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли сначала на 3 января, а потом на 11 января.