2,5 года после Майдана: Все победы и провалы Украины

Обновленная страна? Что удалось сделать в Украине, а что нет. В каких сферах интенсивность и количество реформ можно считать приемлемой, а где надо говорить о полном провале.

VoxUkraine при содействии Dragon Capital подытожили прогресс, или его отсутствие, в ключевых для страны реформах.

Видеоролик был создан к тринадцатой ежегодной Ялтинской конференции экономических стратегий.

VoxUkraine очень благодарен за поддержку Центру Экономической Стратегии и Киевской Школе Экономики.

Техническое исполнение - Titanium Presentations.