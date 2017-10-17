В каких условиях держат животных в Национальном цирке

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УП
Вторник, 17 октября 2017, 10:21

Національний цирк України. Центр Києва. Старенькі приміщення і штори родом з СРСР підказують, що цирки держава не балує. Тут тварини не лише виступають, але й живуть. На одному поверсі.

Для циркових артистів тварини – частина родини. І жодні аргументи про невідповідні умови, дику природу і гуманність не перекреслять їхню віру в те, що звірі з ними щасливі.

Натомість в Україні все більше людей готові виходити на вулиці, щоб заявити свою позицію: тварини не повинні бути в цирках, на хутряних фабриках чи притравочних станціях (місця, де мисливських собак тренують на диких тваринах).

Детальніше читайте в репортажі УП  "Домашні" не по своїй волі. Що відбувається з тваринами у цирках

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