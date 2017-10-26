Покушение на Игоря Мосийчука: погиб охранник

156 просмотров
"Украинская правда"
Четверг, 26 октября 2017, 08:56
Эльдар Сарахман, УП

На народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. За даними поліції, в результаті вибуху помер охоронець Мосійчука та отримав поранення політолог Віталій Бала.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко. Вибухівку було закладено в скутер поруч з телеканалом "Еспресо".

Правоохоронці схиляються до того, щоб кваліфікувати вибух на Міцкевича як теракт.

У такому випадку вибух буде розслідувати ГУ СБУ в м. Києві а столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво. Разом з тим, розглядаються також 112 ст КК України (замах на державного діяча) та ч2 ст 115 КК України (умисне вбивство, вчинене загально небезпечним способом). Остаточна кваліфікація буде визначена після проведення першочергових слідчих дій зранку 26 жовтня.

Водночас в МВС України повідомили, що вибух у Києві кваліфіковано як теракт. "Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – Терористичний акт", - йдеться у повідомленні МВС у facebook.

У міністерстві підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук.

Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Відео: Ельдар Сарахман/УП

Це та інші відео дивіться на YouTube-каналі "Української правди"

Темы: Мосийчук взрыв теракт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
От взрыва рядом с Мосийчук погибли двое. СБУ изучает версии 26 октября 2017, 08:49
Ляшко не исключает, что покушение на Мосийчука устроили оппоненты 26 октября 2017, 08:37
Мосийчук в покушении на себя обвиняет Россию 26 октября 2017, 07:28
Главные новости
Украина передала в ЕСПЧ новые документы о действиях РФ на Донбассе
От взрыва рядом с Мосийчук погибли двое. СБУ изучает версии
АТО: Боевики применяют РСЗО и минометы, один боец ​​ВСУ ранен
Хроника 26 октября. Путин признает Крым украинским, а Яценюк тормозит евроинтеграцию
Все новости
Публикации
Ложь, манипуляция или правда. Как политики "игрались" пенсионной реформой
Почти все политические партии высказались с критикой пенсионной реформы. Насколько она была обоснованной? (укр.)
26 октября 2017, 10:00 — МАКСИМ СКУБЕНКО, АЛЕКСЕЙ КРЕМЕНЮК, VOXCHECK, для ЭП
"Хотелки" на триллион. Как депутаты правили госбюджет-2018
ЭП выясняла, вокруг каких вопросов сейчас воюют депутаты с чиновниками, чего хочет Минфин, а чего нардепы, и какой бюджет они готовят украинцам на 2018 год. Процесс обещает быть горячим. (укр.)
26 октября 2017, 08:30 — Галина Калачова, ЭП
Восточному партнерству прописали перемены: рекомендации к саммиту в Брюсселе
Сейчас все участники процесса признают, что Партнерство требует глубокой реформы. Но какие изменения должны произойти? "Европейская правда" публикует ответ экспертов на этот вопрос. (укр.)
26 октября 2017, 08:10 — Леонид Литра, Иракли Порчхидзе, Юлиан Гроза, для ЕП
Чийгоз и Умеров. Все, что известно о политзаключенных
Украинские заложники, крымские татары Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров освобождены. УП внимательно следила за процессом освобождения политзаключенных и предлагает вспомнить подробности из жизни Чийгоза и Умерова. (укр.)
25 октября 2017, 19:55 — Оксана Коваленко
Все публикации