БЕЗВІЗНАШ. Реакція соцмереж

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Вітаю усіх українців з рішенням Європарламенту @Europarl_EN про запровадження безвізового режиму.Дякую партнерам з ЄС за підтримку! #безвіз pic.twitter.com/HPom9QE8Fb — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) April 6, 2017