#БЕЗВІЗНАШ. Реакція соцмереж
Четвер, 6 квітня 2017, 14:06
Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.
Вітаю усіх українців з рішенням Європарламенту @Europarl_EN про запровадження безвізового режиму.Дякую партнерам з ЄС за підтримку! #безвіз pic.twitter.com/HPom9QE8Fb— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) April 6, 2017
Чудова новина для українців: 521 голос в ЄвроПарламенті ЗА безвізовий режим з Україною!— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 6, 2017
Вітаю, друзі! pic.twitter.com/UHHYFonYzb
Сказав - зробив ) pic.twitter.com/gwStVLFDsj— Maksym Savanevsky (@maksm) April 6, 2017