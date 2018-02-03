Тиждень у графіках: зарплати програмістів, бідні агрохолдинги та життя у борг

Одразу після публікації "листів" з’явилося багато запитань щодо їхнього походження. Ми опитали близько 30 свідків подій 2007 року та нинішнього, написали запити до усіх органів, що можуть володіти ситуацією. І ось, що нам вдалося з’ясувати.
3 лютого 2018, 13:48 — Роман Романюк, Євген Будерацький
Нам хочеться вірити, що безкомпромісний нацбілдінг служить майбутньому. Але, можливо, в цій бурхливій активності більше турботи все-таки про самих себе. Про «покоління В'ятровича». Про тих, хто намагається крокувати в ногу з молоддю, але накульгує все сильніше. (рос.)
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