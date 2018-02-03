Тиждень у графіках: зарплати програмістів, бідні агрохолдинги та життя у борг

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Федір Попадюк
Субота, 3 лютого 2018, 13:50

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Тиждень у графіках: зарплати програмістів, бідні агрохолдинги та життя у борг
Скільки отримують програмісти в Україні, які авіакомпанії здійснили найбільше рейсів, та чому кількість електрокарів росте, агрохолдинги бідні, а Україна живе у борг...
3 лютого 2018, 13:50 — Федір Попадюк
Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку
Одразу після публікації "листів" з’явилося багато запитань щодо їхнього походження. Ми опитали близько 30 свідків подій 2007 року та нинішнього, написали запити до усіх органів, що можуть володіти ситуацією. І ось, що нам вдалося з’ясувати.
3 лютого 2018, 13:48 — Роман Романюк, Євген Будерацький
Величезні штрафи і конфіскація: як карають власників авто на "бляхах"
В Україні досі не вирішена проблема автомобілів з іноземною реєстрацією. ЕП зібрала п'ять історій "бляхарів". Їх повинні знати всі, хто ще планує придбати авто з єврономерами.
2 лютого 2018, 15:29 — Микола Топалов
Нацбілдінг середнього віку
Нам хочеться вірити, що безкомпромісний нацбілдінг служить майбутньому. Але, можливо, в цій бурхливій активності більше турботи все-таки про самих себе. Про «покоління В'ятровича». Про тих, хто намагається крокувати в ногу з молоддю, але накульгує все сильніше. (рос.)
2 лютого 2018, 15:10 — Михайло Дубинянський
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