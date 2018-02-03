Тиждень у графіках: зарплати програмістів, бідні агрохолдинги та життя у борг

Нам хочеться вірити, що безкомпромісний нацбілдінг служить майбутньому. Але, можливо, в цій бурхливій активності більше турботи все-таки про самих себе. Про «покоління В'ятровича». Про тих, хто намагається крокувати в ногу з молоддю, але накульгує все сильніше. (рос.)