Як відкликати депутатів: чому парламент дав громадам недолугий інструмент?

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Ірина Федорів Ivanka Bekhttps://www.facebook.com/ivanka.bek
Вівторок, 8 травня 2018, 10:20

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