Як відкликати депутатів: чому парламент дав громадам недолугий інструмент?

У 2017 році на Верховну Раду з державного бюджету було витрачено 1,13 млрд грн, у 2018 році — 1,73 млрд грн. Це багато чи мало? VoxUrkaine у рамках проекту ЄС-ПРООН "Рада за Європу" відповідає на це запитання.