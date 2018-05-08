Як відкликати депутатів: чому парламент дав громадам недолугий інструмент?

Нам важко уявити війну поза стереотипним простором, обмеженим сталінським СРСР і гітлерівською Німеччиною. І в цьому сенсі наш співвітчизник з червоним маком не надто відрізняється від росіянина з георгіївською стрічкою. (рос.)
У 2017 році на Верховну Раду з державного бюджету було витрачено 1,13 млрд грн, у 2018 році — 1,73 млрд грн. Це багато чи мало? VoxUrkaine у рамках проекту ЄС-ПРООН "Рада за Європу" відповідає на це запитання.
Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство «Українські Новини», в будь-якому вигляді суворо заборонено
Матеріали з позначкою PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.