Право бути неправим

Errare humanum est – эти крылатые слова могли бы стать девизом нынешнего избирательного сезона.

Президентская и парламентская кампании 2019 принесли нам слишком много неожиданного и непредсказуемого.

В ходе выборов прозвучало слишком много неверных прогнозов и ошибочных оценок. Слишком много вдумчивых экспертов, аналитиков, журналистов, публицистов – не исключая и автора этих строк – в чем-то просчитались.

Были неправы те, кто ожидал скандальных президентских выборов с непризнанием итогов голосования, обвинениями в подтасовке результатов и силовыми столкновениями.

Были неправы те, кто считал, что в 2019-м Украина непременно получит слабого главу государства с низким рейтингом, ограниченной легитимностью и проблемным парламентом.

Были неправы те, кто поначалу вообще не рассматривал всерьез кандидата Зеленского. И те, кто доказывал, что Зе-электорат не дойдет до избирательных участков, а сам Владимир Александрович не доберется до "Олимпийского" для дебатов со своим соперником.

И, разумеется, были неправы те, кто верил в незыблемость украинской мажоритарки. Те, кто считал, что деньги и связи всегда обеспечат победу в отдельно взятом округе. Те, кто так опрометчиво отверг предложение президента Зе о выборах по пропорциональной системе с трехпроцентным проходным барьером…

Да, человеку свойственно ошибаться. Но человеку не всегда свойственно признавать свои ошибки. Чем больше эмоций и болезненного самолюбия вложено в отстаиваемую позицию, тем труднее смириться с ее несостоятельностью. А избирательный цикл 2019 сопровождался предельным эмоциональным накалом и беспрецедентным расколом среди политизированной интеллигенции.

Тысячи продвинутых граждан убедили себя, что они не вправе оказаться неправыми. И теперь признание своей неправоты воспринимается как предательство собственного "я".

Результаты голосований 21 апреля и 21 июля вполне ясно продемонстрировали: у непопулярного Петра Порошенко не было шансов переизбраться. Весь поход на второй срок стал авантюрой, которая принесла самому Петру Алексеевичу лишние унижения и понапрасну взбудоражила его сторонников.

Своевременно отказавшись от этой затеи, ПАП мог бы выиграть больше – и дать больше стране, оставив после себя хоть какие-то институциональные предохранители, сдержки и противовесы.

Но интеллектуалам, поддерживавшим экс-президента в борьбе за переизбрание, даже сейчас тяжело смириться со своей ошибкой.

Легче обзывать миллионы соотечественников идиотами, чем признать, что в дураках оказался ты сам.

Легче проклинать миллионы неправильных избирателей, чем признать, что твоя позиция с самого начала была бесперспективной.

Легче винить миллионы украинцев в несправедливой нелюбви к Порошенко, чем признать очевидное: с таким уровнем нелюбви на второй срок не идут. Не суть важно, заслужен или нет антирейтинг Петра Алексеевича – важно то, что с этим антирейтингом следовало считаться еще год назад.

Президентство Порошенко уже стало историей. Однако новая украинская власть обречена на постоянные сравнения со старой. И в теории эти сравнения непременно продемонстрируют чью-то неправоту. Докажут, что кто-то из нас ошибался в своих суждениях о Зеленском – либо победители, либо побежденные.

Момента истины ждут и те, и другие. Ждут с нетерпением, предвкушая собственное моральное торжество и посрамление оппонентов.

Но именно поэтому общепризнанный момент истины, скорее всего, не наступит. Украинская общественность рискует остаться в плену непреодолимых интеллектуальных табу.

Для кого-то неприемлема сама мысль о том, что критикуемый экс-президент Порошенко может по контрасту оказаться лучше своего преемника. Признать это – значит морально обанкротиться. Пойти в Каноссу, унижаясь перед ненавистными "порохоботами". Отказаться от привычной этической опоры.

Нет, никогда! Допустимый максимум – объявить, что хрен редьки не слаще, и Владимир Александрович так же плох, как и Петр Алексеевич.

А для кого-то неприемлема мысль о том, что команда Зе может оказаться успешнее и эффективнее своих предшественников. Признание этого было бы равносильно святотатству. Капитуляции перед презираемыми "малороссами и дебилами". Малодушному отказу от собственных принципов.

Нет, никогда! Допустимый максимум – заявить, что новая власть пользуется фундаментом, заложенным при Порошено, и пока не успела его разрушить.

Непризнание неприемлемого существенно облегчено в современном информационном мире. Это позволяет не смотреть в лицо допущенным ошибкам и просчетам. Позволяет видеть, читать и слушать только то, что укладывается в желаемую картинку. Отсеивать все лишнее и находить удобные интерпретации для неудобных фактов. Ежедневно наслаждаться виртуальным общением с единомышленниками и убеждаться в обоснованности своей точки зрения.

А потому весьма вероятно, что активная часть украинского общества продолжит существовать в виде нескольких враждующих сект.

Члены каждой секты смогут комфортно устроиться в собственном информационном пузыре, считая себя трезвыми наблюдателями, а своих оппонентов – сектантами. Они смогут подбадривать друг друга сакраментальным "Мы же говорили!" Смогут гордиться своей несомненной, бесспорной, очевидной правотой.

Свидетели украинского Апокалипсиса будут оплакивать эпоху Порошенко, смаковать любой негатив в исполнении Зе-команды, рассуждать о всеобщей деградации и верить, что самое худшее – впереди.

Верующие в Зе будут смотреть вперед с неослабевающим энтузиазмом, искать в действиях новой власти позитив, радоваться украинским победам и относить любые неудачи к разряду временных трудностей.

Исповедующие вечную фронду будут активно ругать Зеленского, но каждый раз уточнять, что при Порошенко было ничуть не лучше, и всякая новая проблема является лишь продолжением старых.

Ирония в том, что при любом развитии событий какая-то из сект окажется ближе к истине, чем остальные. Кто-то из нас действительно окажется прав, а кто-то – неправ. Но в мире победившего интеллектуального сектантства это уже не будет иметь никакого значения.