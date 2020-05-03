3 травня. No time to die: У Британії не хочуть відкриття шкіл і пабів, Китай відповідає США, на Банковій влаштували кафе

Офіційні дані, актуальні на 13:00 3 травня

Україна на карантині 53-ий день.

МОЗ закінчує підготовку вимог для відкриття перукарень, салонів краси, господарчих магазинів, кав’ярень тощо.

Україна. Майже 12 тисяч хворих

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

11 913 встановлених випадків, з них 2 325 медпрацівників і 829 дітей

встановлених випадків, з них 2 325 медпрацівників і 829 дітей 1 547 людей одужали

людей одужали 288 летальних випадків

летальних випадків зроблено 129 723 ПЛР-тестів, частина з них – повторні.

Найбільше хворих мають Чернівецька область – 1 818 і Київ – 1 511.

Лідером за кількістю добових хворих раптово стала Одещина, де зафіксували 80 інфікованих. Усього в регіоні трохи більше 400 хворих.

За минулу добу:

502 встановлених хворих, з них 75 медпрацівників і 58 дітей. Це на 48 хворих менше, ніж днем раніше, 2 травня. Утім стабільного зниження кількості хворих поки немає

встановлених хворих, з них 75 медпрацівників і 58 дітей. Це на 48 хворих менше, ніж днем раніше, 2 травня. Утім стабільного зниження кількості хворих поки немає 9 летальних випадків

летальних випадків 49 людей одужали

На запитання, з чим пов’язане збільшення кількості добових хворих на початку травня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов чітко не відповів.

"Уже 17 днів поспіль ми спостерігаємо захворюваність у межах від 400 до 600 людей на добу. Ми вважаємо, що наші протиепідемічні та карантинні заходи дали свій результат, який полягає в тому, що в нас не існує серйозних спалахів, які б одразу відобразилися на здатності медичної системи надавати медичну допомогу", – сказав міністр.

Ситуація з Covid-19 у Збройних силах: 81 випадок інфікування з початку епідемії, 4 з яких за минулу добу – 49 активних хворих, 30 людей одужали, двоє померли.

На фронті жодного хворого з початку епідемії.

Що відбувалося в регіонах:

Черкаси. За очільника міста, де виконком вирішив дочасно послабити карантин, заступилася партія Батьківщина та міський голова Львова Андрій Садовий. Останній пропонує уряду надати більше повноважень на місця в питаннях послаблення карантину.

Інтерв’ю "Української правди" з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком читайте тут.

Київ. Під Офісом президента українські ресторатори вимагали відкрити літні тераси кафе та ресторанів. Вони розставили столики, стільці і запрошували всіх охочих перекусити. За одним зі столиків була табличка з прізвищем президента.

Під Офісом президента українські ресторатори вимагали відкрити літні тераси кафе та ресторанів. Вони розставили столики, стільці і запрошували всіх охочих перекусити. За одним зі столиків була табличка з прізвищем президента. Харків. Кілька людей, які "вели бурхливе нічне життя на парковці" біля однієї зі станцій метро, побили журналіста, що викликав поліцію через порушення карантину.

Кілька людей, які "вели бурхливе нічне життя на парковці" біля однієї зі станцій метро, побили журналіста, що викликав поліцію через порушення карантину. Рівненщина. На в’їзді до села Познань, де росте кількість хворих, встановили контрольно-пропускний пункт. Людям, які в’їжджають до міста, міряють температуру та дезінфікують авто. Також перевіряють документи та запитують мету приїзду.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупантів: у Криму 105 хворих (у Севастополі 89), в окупованих районах Донеччини – 110, Луганщини – 129.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

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"Купи горнятко кави наперед, аби твоя улюблена кав’ярня відкрилась після карантину"

Для підтримки кавового бізнесу в Україні запустили проект "Все буде кава!". Каволюбам пропонують замовити каву на карантині, сплативши за неї 50 гривень через Apple Pay чи Google Pay, а після відкриття закладу – забрати її на касі.

У переліку кав’ярень є понад 50 закладів з Києва, Одеси, Миколаєва, Рівного, Дніпра та інших міст.

Театри йдуть в онлайн

Актори Херсонського обласного академічного муздрамтеатру ім. Куліша через карантин почали репетирувати виставу "Станцюй зі мною танго, або в Париж через балкон" по відео.

Її готують для фестивалю у Грузії. Ставлять за п’єсою грузинської драматургині Ніно Марзіашвілі, режисує – Каха Гогідзе.

Позаду вже дві репетиції, одну з яких можна подивитися на YouTube.

Сезон весіль

У захисних масках на території столичного Головного військового клінічного госпіталю одружувалися військовослужбовець Ігор Пономарчук і його наречена Анна.

"Сьогодні відбулася тільки урочиста церемонія, а справжнє весілля ми обов’язково відгуляємо на Миколаївщині", – каже військовий.

На весілля у пари постійно не вистачало часу. 15 квітня Ігор мав піти у відпустку, аби нарешті зіграти його цієї весни. Утім за 5 днів до відпустки отримав важке поранення під Опитним на Донеччині, під час обстрілу в нього влучили дві кулі.

В Авдіївці військового 5 годин оперував командувач Медичних сил ЗСУ, потім транспортація до Покровська, Харкова та Києва. Попереду кількамісячна реабілітація, кажуть у ЗСУ.

Світ. Знову найбільше нових хворих у США, Росії, Британії

Протягом доби кількість хворих на планеті зросла приблизно на 83 тисячі (напередодні – 87 тисяч).

Загинуло 5,1 тисяч (напередодні – 5,2 тисячі).

Найбільше хворих з’явилось у США, Росії, Великій Британії. Росія 11 день поспіль потрапляє у лідери за кількістю нових хворих. За минулий день тут зафіксований черговий рекорд – більше 10 тисяч інфікованих.

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія та Іспанія.

"Смерть" Сталіна в Британії

У Великій Британії за останню добу померло 622 людини (напередодні 739) Від початку епідемії – 28 131.

За даними нового опитування, тільки 17% британців хочуть відкриття шкіл, пабів та ресторанів. А майже половина британських лікарів не були забезпечені засобами захисту від держави і використовували свої власні або покладалися на пожертвування.

Під час найгострішої фази хвороби лікарі Бориса Джонсона готувалися до оголошення його смерті.

"У них була ціла стратегія зі сценарієм типу "смерті Сталіна", – розповідає прем’єр. Джонсону вдалося подолати недугу. Майже одночасно з випискою з лікарні в нього народився син, якого назвали на честь двох лікарів, які врятували життя главі уряду.

У США за добу померло 1426 людей (напередодні 1 947). Від початку епідемії 66 385.

Мер найбільш постраждалого штату Нью-Йорк Ендрю Куомо говорить, що поки не готовий знімати карантинні обмеження, незважаючи на втрати, які несе бізнес.

Китайці їдуть на відпочинки, британці – працювати в поля

CNN розповіло, як переживає часи пандемії сільске господарство Великої Британії. Окрім проблем, з яким стикаються фермери, в цій історії є також робітники, які неочікувано змінюють професію.

Через відсутність сезонних працівників-мігрантів, які раніше збирали врожай, уряд Великої Британії хоче спробувати залучити до цього місцевих жителів. Так, інженери чи кухарі виходять на польові роботи, щоб не сидіти вдома на карантині.

"Мені набридло перебувати в приміщенні, не заробляючи грошей, – розповіла журналістам 45-річна колишня офіціантка. – Я просто хотіла зайнятися якоюсь роботою. Я думаю, що забезпечення нації їжею – це досить почесне заняття".

Влада Китаю стверджує, що п’ять днів поспіль не зафіксувала жодної смерті від коронавірусу. Після послаблення карантину в країні зростає попит на поїздки і відпочинок. Пам'ятки Шанхая протягом перших двох травневих вихідних відвідали більше мільйона людей.

При цьому місто вимагає бронювати тури, щоб запобігти скупченням, а об’єкти мають заповнюватись не більше ніж на 30%. Туристи повинні носити маски, показувати QR-коди з інформацією про своє здоров'я і міряти температуру.

В Індії борцям з вірусом подякували військово-повітряні сили. Вони підняли в небо винищувачі, а в одному з міст вертоліт обсипав квітами лікарню під супровід військового оркестру.

Інформаційна боротьба: Китай підключає аніматорів, соцмережі блокують любителя змов

Видання The Daily Telegraph пише, що за даними спецслужб кількох держав, Китай приховував та знищував дані про вірус. Журналісти посилаються на доповідь розвідницього союзу "П’ять очей", в який входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Серед іншого, Пекін, ймовірно, не визнавав передачу вірусу від людини до людини, коли це вже було підтверджено, цензурував новини про звзмушував мовчати лікарів і не давав біозразки міжнародним вченим, які працювали над вакциною.

Китай продовжує коронавірусну "війну" зі США. Офіційне інформагентство Сіньхуа опублікувало коротку анімацію, яка висміює реакцію Штатів на епідемію. Пекін там змальований чесним і відповідальним: мовляв, він попереджав світ про небезпеку, але його не слухали, а потім зробили цапом відбувайлом.

Анімація завершується таким діалогом:

США: "Ми завжди праві, навіть незважаючи на те, що суперечимо самі собі".

Китай: "Що я люблю в вас, американці, це вашу послідовність".

YouTube видалив аккаунт британського письменника і колишнього футболіста Девіда Айка, який поширював теорії змови, зокрема, про те, що коронавірус пов'язана з мобільною мережею 5G:

"YouTube має чіткі правила, що забороняють будь-який контент, який оскаржує існування і передачу COVID-19, як описано ВООЗ і NHS (Національна служба охорони здоров’я Великої Британії – УП)".

Раніше на аналогічний крок пішов Facebook, видаливши профіль Айка.

"Золоту Дзиґу" роздадуть онлайн. Ірина Білик після карантину зможе працювати нянею

Національна кінопремія "Золота Дзиґа" вперше в історії пройде в режимі онлайн.

Пряма трансляція буде доступна 3 травня о 19.00 на YouTube каналі Української Кіноакадемії.

Премію вручатимуть у 22 номінаціях. На нагороду в 11 категоріях претендує драма "Додому". В 9 номінаціях будуть представлені комедія "Мої думки тихі" та "Гуцулка Ксеня".

В урочистій церемонії візьмуть участь Святослав Вакарчук та DZIDZIO.

Саша Заріцька, солістка гурту KAZKA долучилася до соціальної кампанії МОЗ України #ПідтримуюЛікарів. Вона зателефонувала фельдшерці з Чернігівщини Людмилі.

"Ви – наші солдати на передовій, які реально рятують сотні тисяч людей", – сказала Заріцька.

Співачка Ірина Білик, молодшому сину якої п’ять років, розповіла, що після карантину зможе працювати нянечкою.

"Няні не було майже місяць – всіх, хто зі мною працює, я відпустила в оплачувану відпустку. І можу сказати, що я тепер можу працювати нянею. Кому потрібна няня Ірина Білик, запрошуйте!", – заявила співачка, яка 6 квітня відсвяткувала свій 50-річний ювілей.