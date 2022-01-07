Де цікаво. Кращі репортажі УП 2021 року
Політичні перепалки, санкції, російська агресія, епідемія COVID-19 і безкінечний, і вже, на жаль, звичний карантин – таким запам’ятався 2021 рік.
Але незважаючи на всі ці проблеми незмінними залишаються різноманітність і краса України.
Як збираються обороняти Київ прості громадяни; як зараз живе Чорнобиль;чого чекають мешканці "уранової столиці"; як годують у старій пельменній у Харкові; у що вірять українські авіатори; і чому їдуть до американського Севастополя – "Українська правда" згадує свої найкращі репортажі 2021 року.
Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії
Сьогодні в Україні 25 бригад тероборони, в яких значаться до 100 тисяч простих, непублічних українців. Але скільки людей насправді регулярно їздять на військові заняття, проходять збори і навчання, невідомо.
Хто і навіщо витрачає свої гроші і вихідні на муштру? Чого навчають на зборах цивільних бійців? І чи можуть вони захистити країну під час повномасштабного вторгнення РФ? Репортаж УП з тренування 130-го Солом'янського батальйону Києва.
Таємниці "Білого лебедя". Пілоти бомбардувальної авіації розповідають про ліквідовані в Україні Ту-160
З 1987 року і до моменту розвалу СРСР у небо встигли підняти 21 надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-160 з крилом змінної стріловидності, прозваний радянськими пілотами "Білим лебедем", а в країнах НАТО – Blackjack.
19 з них базувалися в українських Прилуках і всього два – на території РРФСР.
Невдовзі для багатьох пілотів дальньої авіації настане кінець їхньої кар'єри – в незалежній Україні відмовляться від ядерного озброєння. На металобрухт поріжуть десять Ту-160, а вісім віддадуть РФ замість боргів за газ.
Ще один, останній в Україні екземпляр, у 2000 році, похитавши на прощання крилами, своїм ходом прилетить із Прилук до Полтави. Там його перетворять на єдиний поки в світі музейний експонат Ту-160.
Красна Маланка. Як на Буковині зберігають прадавні традиції святкування Нового Року
Зі здобуттям Незалежності та зняттям заборон в українське життя мали б повернутись і старі традиції. Однак поки цей процес рухається досить повільно.
І дуже популярне колись святкування Маланки зараз можна зустріти переважно на Галичині, Поділлі та Буковині.
Саме на одне з таких журналісти УП відправились на Буковину, у прикордонний з Румунією Красноїльськ.
Уран із присмаком кави. Яким стало режимне місто Жовті Води, де видобували сировину для атомних бомб
Уранові шахти, копальні, заводи, що випускають прилади для атомних підводних човнів та начиння для РЛС "Дніпро" – десятиліттями Жовті Води Дніпропетровської області жили у статусі "закритого" міста. Воно підпорядковувалося безпосередньо Москві та отримувало спецпостачання.
Економіка, заснована на перегонах озброєнь, розвалилася разом із СРСР. Цехи приладових заводів спорожніли: ночами на початку 90-х у фури вантажили верстати та вивозили до Росії.
Вирушаючи до колишнього режимного міста, журналісти УП очікували побачити типову постіндустріальну зону: сіру, депресивну та малопридатну для життя. Але зустріли позитивних, освічених, діяльних та самоіронічних людей, які рятують Жовті Води від зневіри та забуття.
Леся Українка, двадцять АТОвців і пів мільйона гривень. Як оточення депутата Княжицького скупило вимерлий курорт у Карпатах
Це мала бути історія про вимерле село з багатим минулим. Про курорт, де колись лікувалась Леся Українка. І про те, як він перетворився на десяток розбитих хат навколо джерела з мінеральною водою.
Вирушаючи в село Буркут на Івано-Франківщині, журналісти "Української правди" навіть не до кінця розуміли, чим завершиться ця подорож. Але виявилось, що історія цієї глибинки Карпат багатошарова.
Вона про останніх мешканців, які ображаються на метафори про "село-привид". І про місцеві легенди, які змінюються разом із плином часу.
Без п'янчуг і з рецептами 1982 року. Як працює найстаріша у Харкові "Пельменна"
Харківська "Пельменна" працює з 1964 року. Вона пережила розпад СРСР, найбільшу техногенну аварію в історії міста та коронавірусний локдаун. А рецепт основної страви не змінювався тут без 40 років.
"Українська Правда" побувала в культовому закладі та дізналася про секрет його довголіття.
Криголам без криги. Навіщо Україні арктичне судно "Капітан Бєлоусов"
Глобальне потепління, танення льодовиків і м'які зими – причина смутку 66-річного жителя Маріуполя Василя Чайковського. Чим холодніше, тим веселіше – це спірне твердження можна назвати одним із девізів його професії.
Останні шість років Чайковський – головний на криголамі "Капітан Бєлоусов", спущеному на воду фінською корабельнею Wärtsilä 15 грудня 1953-го.
Судно, назване на честь екскерівника Арктичного флоту СРСР, ходило по Північному морському шляху, поки в 1973-му його не відправили в Азовське море.
Сьогодні місія арктичного льодоруба – не дати застрягти вантажним суднам. Але без стабільних і тривалих морозів життя капітана Василя Чайковського і його екіпажу перетворюється на очікування боротьби зі стихією, яке може тривати буквально роками.
"Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві
Кажуть, нескінченно довго можна дивитись на три речі.
Як тече вода, як горить вогонь і як українці сперечаються про українську мову в Україні. Особливо ті, які її навіть не вивчили.
З 16 січня для дискусії є новий привід – уся сфера обслуговування має перейти на українську. Хоча таке формулювання не є зовсім коректним, адже українською вже давно обслуговують. Щоправда, не скрізь і не завжди – що і має змінити 30 стаття палко обговорюваного 2 роки тому мовного закону.
Місто, якого нема. Що відбувається в Чорнобилі і як тут живуть самосели
Чорнобиль у 21 столітті перетворився на місто-гуртожиток, куди на чотириденну або двотижневу вахту їдуть близько 2 700 працівників зони.
Тут є клуб, кілька магазинчиків, пара їдалень, два готелі, кафе, банкомати, лікарня, "швидка", поліція, СБУ та МНС. Тут хороші дороги і немає світлофорів.
У чому секрет довгожителів зони відчуження? Як виглядають будинки, віддані людиною природі? Чи є в місті дикі тварини? І що тримає в зоні її рідкісних мешканців? Репортаж УП з Чорнобиля.
Севастополь здорової людини. Як живе місто без духовних скріп
У Себастополі марно запитувати, чий Крим. Хоча б тому, що більшість місцевих нічого не знають ні про Крим, ні про місто-тезку на березі Чорного моря.
На другий день у Себастополі здається, що ти тут народився, на третій – що помер, на четвертий – що воскрес в іншому світі.
Крихітний Себастопол – простір великого соціального експерименту.
Це місце, де можна побачити, до чого призводять спроби схрестити хіпі та фермерів.