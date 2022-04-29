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РФ наступає на сході, Україна намагається розблокувати "Азовсталь". 66 день війни

"Українська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 05:30

66 день великої війни Україна зустрічає з лінією фронту, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини.

Росія наступає на сході та тримає в окупації деякі населені пункти Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Погрожує ввести рубльову зону.

Україна намагається розблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, на якому перебувають цивільні та поранені українські військові. Україна також тримає оборону та йде в контрнаступ.

"Українська правда" кожен день записує головні події та оцінки в цьому тексті.

Хроніку попереднього дня читайте тут: 65 день повномасштабної війни в Україні. Онлайн

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16:10

Через обстріли російських окупантів у Добропіллі на Донеччині поранення дістали 7 людей, із них троє діти.

 ЗНИЩЕНА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА ДОБРОПІЛЛЯ ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛІВ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ДСНС
15:54

15:41

🤬 Мати полоненого в Маріуполі українського військового на ім’я Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина.

15:12

В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині на центральній площі військові РФ встановлюють пам'ятник революціонеру Володимиру Леніну

 
14:44

Кремль систематично заважає рятувати цивільних, хоча зобов'язані усіляко цьому сприяти.

Так, російська сторона відкидає всі пропозиції з евакуації людей з Маріуполя. А 29 квітня два автобуси з волонтерами, що їхали до Попасної на Луганщині потрапили під обстріл. Із першого евакуаційного автобуса зникли люди, другий автобус із гуманітарною допомогою зник повністю.

14:26

Дерусифікація триває. У Чернігові прибрали пам'ятник Пушкіну.

Тим часом окупанти рухають загарблені території в інший бік – назад. У захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині встановлюють пам'ятник Леніну.

 
13:50

Новини з війни в регіонах:

📍Окуповані Донеччина та Луганщина. За даними української розвідки, загарбники скасували медогляд для "призовників". Офіційне пояснення: "у зв’язку з браком спеціалістів".

На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів, серед них – дитина.

📍Харків. У ніч на 30 квітня російські війська обстріляли житлові квартали, лікарню та промислову зону. Горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. В одному з помешкань було травмовано чоловіка.

📍Окупований Крим. ФСБ зганяє кримських татар на "з’їзд", аби створити картинку їхньої підтримки війни проти України.

12:47

На Київщині знайшли масове захоронення з тілами тих, кого закатували і вбили росіяни. Воно знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке.

Жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрити очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. 

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов: "Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян."

12:14

В Ужгородському музеї під відкритим небом нещодавно народились козенята. Їх назвали відповідно до часу: Байрактаром, Джавеліном та Чорнобаївкою.

 
11:20

Українська влада попереджає: росіяни у формі українських військових можуть влаштувати провокації.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "У нас є підтверджена інформація на 100%, що вони знайшли декілька контейнерів з одягом наших військових.

Ну а далі, як вони вже будуть використовувати… на жаль, ми не можемо завчасно там сказати, на які саме провокації вони вже готові піти."

10:49

Популярний фудмаркет Одеський ринок їжі у мирні часи був постійно переповнений людьми. Зараз ця стильна будівля в центрі міста теж не пустує – її зайняли волонтери.

Одна із сусідніх будівель – школа. У ній зараз теж видають допомогу: від гарячих обідів до дитячих візків. Речі для біженців сюди приносять як містяни, так і надсилають з-за кордону, а їжею діляться місцеві ресторани.

Волонтерки Інга Кординовська та Наталія Богаченко показують УП центри і розповідають про їхню роботу.

10:27

Ілюстратори малюють війну, візуалізуючи українські мрії

"Вовік! Маєш призвичаїтись, що ваші поодинокі хлопки у Бєлгороді, Курську, Брянську, Уссурійську, Тирасполі та ін. переростуть у бурхливі аплодисменти та овації" – митець Юрій Журавель

автор: Юрій Журавель 
10:00

💪У росіян уже на тисячу! танків менше

 
09:45

Ситуація в регіонах станом на 8.00

📍На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Вранці стався "приліт" ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються

📍Запоріжжя: ніч – спокійно. В області – у районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється

📍Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема житлового району Салтівка. Одна людина поранена. Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів

📍Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у с. Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності дій в області

📍Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.

Лиман – постійні обстріли з артилерії як самого міста, так і громади.

В Очеретинській ТГ розпочали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем, вибухи продовжуються, на цей час постраждалих немає.

Маріуполь: без змін

📍Херсонщина: ворог подовжує бойові дії на території області та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації. 

Ситуація в області залишається складною

📍Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

09:40

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай про ситуацію в регіоні

"День бабака для росіян на Луганщині. Щоночі одне і те саме. Штурмують, вмирають, повертаються на раніше зайняті позиції. Цієї ночі росіяни, традиційно, кинули всі сили на штурм Рубіжного та Попасної, знову безуспішно і з втратами".

 
 
 
09:18

За даними британської розвідки, Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення:

  • географічно зосередивши бойову міць;
  • скоротивши лінії постачання;
  • спростивши командування та управління.

Незважаючи на локальні покращення Росії, розвідка Британії вважає, що недоліки російської тактичної координації залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили країні-агресору повністю використовувати свою бойову масу.

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08:50

🕯 З початку повномасштабної війни в Україні загинули 219 дітей та постраждали 398 – Денісова

08:30

Філігранна робота наших воїнів на Ізюмському напрямку

08:00

А в Росії ранок розпочався з пожежі на тепловій електростанції ГРЕС-2 на Сахаліні 

07:39

🌺Розпочався благодійний аукціон картини Марії Примаченко "Квіти виросли коло четвертого енергоблоку" 1990 року, він триватиме до 5 травня 20:00.

Організатором аукціону є волонтер Сергій Притула: "В тому, що б творчість Примаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків, є симовлізм. Оскільки вони бомбили її музей. Картина присвячена четвертому еноргоблоку ЧАЕС. А там поряд орки рили окопи в Рудому лісі". 

Директорка приватного музею "Духовні скарби" Дарья Добриян говорить, щоб ніколи не продала цю картину, якщо б не війна.

За менше ніж добу ставка з $5 000 піднялась до $17 000.

Родина Марії Примаченко відмовилася від роялті на користь ЗСУ.

06:53

Зведення від Генштабу

🔻 На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. 

🔻На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

🔻На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. 

🔻У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) та  Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.

🔻На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

🔻На Південнобузькому напрямку фіксуються поодинокі обстріли позицій підрозділів наших військ.

🔻На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, з метою викриття наявності та характеру дій резервів.

⚡За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

⚡На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

06:45

🚈Розклад евакуаційний поїздів на 30 квітня

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1– Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
06:22

📨"Укрпошта" з 1 травня розпочинає продаж мерчу з зображенням відомої марки "Російській воєнний корабель, іди на". Це будуть стилізовані футболки, світшоти та магніти. Останні вже можна придбати на Головпоштамті на Майдані. Частину з виручених коштів передаватимуть на ЗСУ.

Якщо ж ви раніше бачили брендові речі з зображенням марки, то знайте, що це є "контрабанда з Малой Арнаутской", – уточнює гендиректор держпідприємства, оскільки "Укрпошта" не давала згоду на використання зображення марки жодному продавцю.

 
05:30

Доброго ранку, ми з України 🙌

Почнімо цей день з хороших економічних новин:

🇩🇪 Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення заборони Європейського Союзу на імпорт сирої нафти з Росії 

📛 криптовалютна біржа Binance заблокувала гаманці падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, дочки прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова та сина магната Костянтина Малофєєва

🇳🇴 Норвегія закриє свої кордони і порти для російських вантажівок і кораблів 

🇩🇰 провідна данська енергетична компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях. А італійська Eni офіційно спростувала намір оплачувати російський газ рублями

🍭 виробник желейок Haribo зупинить постачання до Росії.

Теми: війна
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