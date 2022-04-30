РФ наступає на сході, Україна намагається розблокувати "Азовсталь". 66 день війни

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"Це Матвійчик та Захарчик, їм трохи менше, як місяць.

А трохи більше, як місяць, загинув їхній тато – чернігівський прикордонник, сержант Богдан Назаренко".

Журналіст Артем Сорокін розповів про родину Назаренків – Вікторію та її двох синів, які залишилися без тата. Богдан та Вікторія 8 років хотіли дітей, завагітніли минулої осені.

Богдан пішов на службу 24 лютого, загинув за три тижні на околицях Чернігова. Його вбив ворожий снайпер.

Вікторії про смерть чоловіка не розповідали до пологів, втім вона випадково дізналася цю новину від подруги – наступного дня сталися передчасні пологи.

Зараз Вікторія разом з дітьми мешкає з бабусею та дідусем у Ніжині на Чернігівщині.

30 квітня, на День прикордонника, дівчина вперше поїхала на могилу до свого чоловіка.