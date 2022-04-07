Україна розміновує міста та готується до наступу РФ на сході. 43 день війни. ОНЛАЙН

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Як рухатиметься російська армія після відступу з півночі України?

The New York Times припускає, що після тимчасової окупації Ізюму на Харківщині росіяни йтимуть на південний захід до Слов'янська на Донеччині.

Можливість захопити Слов'янськ розцінюється як "ключовий тест" на здатність РФ захопити всю територію Донецької та Луганської області. Утім зробити це буде непросто, враховуючи, що це ще більша ціль за Ізюм, на який окупанти витратили кілька тижнів, і дорогою вони вже зіштовхуються з контрнаступом українців.

Якщо окупантам вдаться взяти Слов'янськ, вони, ймовірно, підуть на Рубіжне на Луганщині, яке нині постійно обстрілюють, або на Горлівку на Донеччині, де українська армія почала закріплюватися на початку березня. Майже з самого початку війни у 2014 місто було окуповане бойовиками.

Рух окупантів на Горлівку призведе до ізоляції українських військових на одній з найактивніших ліній фронту. А взяття над нею контролю дозволить росіянам і бойовикам ("військовим" так званих республік) об'єднати свої сили на півночі Донеччини та Луганщини. Це відкине фронт на захід, давши окупантам контроль над Луганщиною та більшою частиною Донеччини.

Саме контроль над цими регіонами Путін може "продавати" своїй країні як велику перемогу.

Хоча, зазначає The New York Times, досі не зрозуміло, чи вистачить у Росії сил, щоб оточити українські війська.