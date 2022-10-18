Народна армія: феномен української тероборони

Перші дні після 24 лютого у Києві заспокоїти себе можна було одним способом – ретельно та без поспіху набиваючи набої у чотири видані до автомату магазини, у ТрО.

Психотерапевти та юристи, автомеханіки та чиновники в ті перші дні вирішували зовсім нетипові для них завдання – як правильно формувати барикади з мішків з піском, як відрізняти своїх від чужих на численних блокпостах, як підкорятися у питаннях життя та смерті абсолютно незнайомим людям, які чомусь стали "командирами" та як можна стріляти в людину взагалі.

Вступ до Територіальної оборони був масовою відповіддю населення на російський наступ, час диктував стрімкі рішення на кшталт роздачі зброї за дуже спрощеною процедурою. Зброї вистачало не всім. А до бригад ТРО записувалося вдвічі більше людей, ніж було потрібно. Країна билася, як могла…

Через більш ніж сім місяців ворога під Києвом та Сумами більше нема, ЗСУ відбили Ізюм та Лиман, військові наступають на Херсонщині – досвід ТРО вже можна та потрібно аналізувати.

Де зараз ТрО, наприклад, Києва чи Вінниці? На Донбасі, Херсонщині, у полоні в Оленівці. В Херсоні непідготовлені люди з тільки-но розданими автоматами загинули під кулеметним вогнем. В Маріуполі бійці ТрО до останнього охороняли госпіталь на "Азовсталі". З полону вийшли одиниці.

Ми не можемо розкривати конкретні дані Генштабу. Але чимало бригад ТрО зараз на передовій. Як правило бригади ТрО не мають танків, бронетехніки та артилерійських підрозділів. Але, згідно діючого закону, мають ті самі права й обов’язки, що й солдати ЗСУ. Те, як вони йдуть у бій, залежить від конкретного командира ЗСУ на місці. Доцільність відправки непідготовлених людей на передову викликає в нас сумніви. До того ж, це суперечить самій філософії тероборони. Територіальна оборона – це формування, що втілює спроможність місцевого населення у мінімальні терміни захистити власний дім, відстояти територіальну цілісність своєї країни, зберегти її державність і незалежність.

Не просто так територіальну оборону називають саме народною армією. Не маючи спеціальних професійних знань, люди допомагають як можуть: медики – лікують, інженери допомагають рити окопи, журналісти і юристи – документують злочини.

Практики функціонування територіальної оборони у світі

ТрО – не лише українське надбання. Вони існують у багатьох державах. І є одним із факторів для відчутного посилення захисту держави.

Багато держав-членів НАТО і Європейського Союзу (Польща, Німеччина, Франція, Канада, Естонія) реалізують власну оборонну політику зокрема й через територіальну оборону.

Збройні сили більшості країн застосовуються для оборони держави, а сили ТрО – для їх підтримки та всебічного забезпечення

У західних країнах війська територіальної оборони тісно пов'язані зі збройними силами. За рівнем боєготовності та завданнями, які вони вирішують, сукупність моделей територіальної оборони умовно можна об'єднати у три групи:

- перша – війська територіальної оборони, сформовані за зразком регулярної армії, здатні виконувати бойові завдання нарівні з нею, і, в окремих випадках, застосовуватися за межами території своєї країни (США, Німеччина і Велика Британія);

- друга – територіальна оборона невеликих європейських держав, головним завданням якої є охорона і оборона різних об'єктів, забезпечення мобілізаційного та оперативного розгортання армійських угруповань, а також забезпечення їх безперешкодного маневру. Як правило, структура таких підрозділів відрізняється від структури регулярних військ (Данія, Бельгія і Нідерланди);

- третя – війська донедавна нейтральних держав, які виконують широкий спектр завдань, включаючи ведення партизанської війни на окупованій території, тому вони мають різноманітну структуру, зокрема й подібну до тієї, яка існує в регулярній армії (Фінляндія, Швеція).

Підходи до вирішення завдань сил територіальної оборони у передових країнах світу дещо різні, але є певні принципово схожі позиції:

територіальні війська – це складова регулярної армії;

утримання територіальних військ дешевше ніж регулярних;

головне навантаження на державний бюджет, часткове – на місцевий;

повна або часткова мобілізація резервістів здійснюється у період небезпеки або з оголошенням воєнного стану.

Збройні сили більшості країн застосовуються для оборони держави, а сили ТрО – для їх підтримки та всебічного забезпечення. Також більшість держав-членів НАТО і ЄС на територіальну оборону покладають додаткові завдання, зокрема: забезпечення громадської безпеки та охорону громадського порядку; боротьбу з тероризмом; забезпечення інформаційної безпеки; ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Наведені приклади доводять, що незважаючи на членство в безпекових організаціях та колективну систему безпеки, територіальна оборона відіграє власну важливу роль. Тому Україні, окрім прагнення вступу до НАТО, варто звернути увагу на досвід держав-членів Альянсу в організації територіальної оборони і вдосконалювати власні сили.

Саме підрозділам ТрО, поряд з колективною безпекою, відводиться превентивна роль у недопущенні нападу та відбитті атак противника до задіяння основних військових формувань.

Концепція української територіальної оборони

Тож за своєю філософією територіальна оборона – рід сил, який переважно має знаходитися в тилу. І саме це визначає його головні завдання. Важливо, щоб бійців ТрО без відповідної військової підготовки не кидали на передову. Адже це може призвести до значних втрат, що матиме вплив на загальний бойовий дух українців.

Війська тероборони мають застосовуватись для забезпечення або відновлення конституційного порядку в кожному населеному пункті. Вони мають забезпечити охорону органів влади, об’єктів інфраструктури, транспортних шляхів, взяти на себе функції із захисту і надання правових консультацій населення, фіксування злочинів, вчинених під час війни, якщо органи влади не можуть виконувати свої функції, ліквідації наслідків бойових дій, вирішення гуманітарних питань, розбирання завалів.

Також сили ТрО конкретної громади можуть займатися відновленням і підтриманням правопорядку на звільнених регулярними військами територіях до того, як цивільні органи влади зможуть відновити свою діяльність.

На ТрО можуть покладатися обов’язки щодо виявлення диверсійних загонів, сил або будь-яких інших збройних формувань противника. ТрО може бути скелетом для створення партизанського руху на окупованих територіях. Тактика ТрО – це виснаження ворога: руйнування доріг з метою порушення постачань, інформаційна війна тощо.

Але за своєю суттю сили ТрО є посередником між територіальною громадою та ЗСУ.

Таким чином, серед переваг системи територіальної оборони можна виокремити такі:

Підрозділ ТрО знаходиться у тій же області чи в місті, районі, які резервіст свідомо збирається боронити. Принцип територіальної оборони – я захищаю себе, свою родину, свій будинок, свою вулицю та своє місто. Територіальна оборона має військовий, цивільно-військовий та цивільний компоненти. Завдання підрозділів полягають також у сприянні захисту населення у разі оголошення надзвичайної ситуації спільно з підрозділами ДСНС, посиленні охорони державного кордону разом із загонами Державної прикордонної служби України, участі у забезпеченні заходів громадського порядку у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ, зокрема – та Національною гвардією України. До ТрО входять ті люди, які живуть поруч, у цьому районі, вони знають місцевість, орієнтуються на ній. Це колосально зменшує час на розгортання силових підрозділів і збільшує наші можливості. Члени одного підрозділу можуть бути сусідами, близькими друзями, родичами. У таких підрозділах може бути досягнуте високе злагодження в мінімальні строки. Підрозділи ТрО здатні розгорнутися в лічені години для того, щоб узяти під контроль усі важливі об’єкти і маршрути. Їхня робота має стратегічне значення – не дозволити противнику нав’язати ініціативу у найважливіші перші години активних бойових дій.

"За своєю суттю сили ТрО є посередником між територіальною громадою та ЗСУ"

Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ситуація на деяких напрямках була такою, що саме новосформовані батальйони ТрО і добровольці на деяких напрямках першими вступили в бої з ворогом, наприклад, у Києві та його околицях. Основні сили були ще на стадії мобілізації, або ще не прибули в район проведення операції. Там, де сили тероборони не були до кінця сформовані та розгорнуті – території були швидко захоплені противником. Так сталося в Мелітополі, Бердянську, Херсоні…

Особовий склад ТрО може швидко забезпечити умови для безпечного функціонування органів державної влади та військового управління, брати участь в охороні та обороні важливих об’єктів, виведення з ладу яких може спричинити загрозу населенню. Військові ТрО з юридичною освітою можуть надавати місцевому населенню правову допомогу (роз’яснення законодавства, правові консультації), якщо інші органи державної влади тимчасово не здатні виконувати свої функції у зв’язку з бойовими діями. Адже приклади зі щойно звільнених територій показують, що місцеві жителі зіштовхуються з безліччю правових питань: зруйноване житло, вбиті чи закатовані рідні, взяті в полон, факти мародерства тощо.

Досвід формування ТрО в умовах війни показує, що військове командування і територіальні громади зіштовхуються із певними труднощами. Тому в перспективі слід передбачити наступні кроки для удосконалення системи тероборони:

звести до мінімуму бюрократію та формальні перепони;

запровадити регулярні та дієві навчальні заходи із залученням професійних інструкторів;

активно взаємодіяти з громадянським суспільством, адже населення має розуміти функції і повноваження бійців ТрО;

виділити з арсеналу ЗСУ нормовану кількість зброї, боєприпасів, техніки тощо для бойового та матеріального забезпечення ТрО;

забезпечити гідну матеріальну підтримку як кадровим службовцям штабів ТРО, так і резервістам ТрО під час зборів і навчань.

З 2022 року територіальна оборона увійшла до системи Національного спротиву, яку також становить рух опору та підготовки громадян України до захисту держави. Нова концепція територіальної оборони як окремого роду сил, наочно показала свою ефективність у війні з Росією, забезпечивши тісну взаємодію сил ТрО з іншими видами та окремими родами військ ЗСУ і складовими сил оборони.

Оновлення системи національного спротиву, зокрема виокремлення ТрО в окремий рід сил ЗСУ, стало важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни і збереження суверенітету та відстоюванні незалежності України.

Саме за рахунок підготовлених, розвинених, озброєних і виключно мотивованих сил ТрО Україна здатна пришвидшити свою перемогу і не допустити збройної агресії у майбутньому; а ЗСУ будуть здатні провести високотехнологічне переозброєння. У такій синергії сили ТрО, ЗСУ та інші військові формування органи України будуть здатні дати відсіч ворогу та унеможливити війну в майбутньому.

Автори:

​Гюндуз Мамедов, заступник генпрокурора в 2019-2021 рр, кандидат юридичних наук, експерт національного та міжнародного кримінального права

Віталій Титич, адвокат родичів Небесної сотні, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Віталій Титич і партнери", військовослужбовець ЗСУ

Віталій Хекало, експерт Ukrainian Legal Advisory Group, адвокат, військовослужбовець ЗСУ