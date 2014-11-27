"Я не погоджуюся (що "Воля Народу" найгірше відвідує сесії ВРУ - прим.авт.). У восьмому скликанні є така практика, що реєстраційні картки стоять на місцях, замість того, щоб кожний депутат приходив та вставляв її. Тому виникають колапси, коли на картинці видно, що депутата немає, але він сидить та працює, і навпаки. Також є категорія депутатів, в тому числі і з нашої групи, які принципово не ходять реєструватися письмово, тому що там їх зустрічають журналісти, та замість того, щоб іти працювати в сесійній залі, робота починається з незручних питань, які не відповідають депутатській діяльності"