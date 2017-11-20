×îòèðè ðîêè òîìó â³äìîâà â³ä óãîäè ïðî Àñîö³àö³þ ç ªÑ çàïóñòèëà íèçêó òðàã³÷íèõ ³ êðèâàâèõ ïîä³é. Ñåðåä òèõ, õòî â³ääàâ æèòòÿ â ñïðîá³ çì³íèòè êðà¿íó, áóâ 19-ð³÷íèé ñòóäåíò Ðîìà Ãóðèê. Â³í ñòàâ îäíèì ç ãîëîâíèõ ñèìâîë³â ³ îäíèì ç íàéìîëîäøèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³.
ßê æèâ Ðîìà, ùî éîãî ð³äí³ òà äðóç³ äóìàþòü ïðî ï³äñóìêè ðåâîëþö³¿, ÷îìó íå ëþáëÿòü ïîêàçíîãî ïàôîñó, òà ÿê ê³ò Ìàéäàí çìóñèâ ïîâ³ðèòè â ïåðåñåëåííÿ äóø – ó ðåïîðòàæ³ "Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâäè" ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, ð³äíîãî ì³ñòà Ãóðèêà.
Ðàíîê ãåðîÿ
Ï'ÿòíèöÿ 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî÷èíàºòüñÿ çâè÷íî. Ó êâàðòèð³ íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹26 ïî âóëèö³ ãåòüìàíà Ìàçåïè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ïðîêèäàºòüñÿ ìàéáóòí³é ãåðîé.
19-ð³÷íèé Ðîìàí Ãóðèê, ñòóäåíò ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ñòåôàíèêà, ëþáèòü ïîñïàòè. Â³í âñòàº ç ë³æêà áëèæ÷å äî âîñüìî¿, ëèøå çà ï³âãîäèíè äî ïî÷àòêó ïàð. Ìîìåíòàëüíî îäÿãàºòüñÿ, âìèâàºòüñÿ, ÷èñòèòü çóáè. Ñí³äàíîê éîãî ìàëî õâèëþº.
Ðîìà øâèäêî äîëàº 65 ñõîäèíîê ïàðàäíîãî. Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí, íîòàð³óñ, àíòèêâàðíà êðàìíèöÿ, êàôåòåð³é, àïòåêà – öþ âóëèöþ õëîïåöü çíàº, ÿê ñâî¿ ï'ÿòü ïàëüö³â.
Íà äîðîãó äî óí³âåðñèòåòó âèñòà÷èòü ø³ñòü-ñ³ì õâèëèí ï³øêè. Àëå â³í çìóøåíèé ñïîâ³ëüíþâàòè êðîê, ùîá ïîòèñíóòè ðóêó âñ³ì çíàéîìèì. ¯õ ó íüîãî áàãàòî. Ãóðèê – çíàòíèé áàëàãóð. Îïòèì³ñòè÷íèé, åíåðã³éíèé, õàðèçìàòè÷íèé.
Ó íàâóøíèêàõ ãðàº ðîê. Ãîëîâà, ÿê çàâæäè, çàéíÿòà äóìêàìè ïðî Âñåñâ³ò, ñåíñ æèòòÿ.
Êèì áóòè – Ðîìà ùå íå âèçíà÷èâñÿ. Â³í ìð³ÿâ ñòàòè êàï³òàíîì äàëåêîãî ïëàâàííÿ, àëå íå âèñòà÷èëî ãðîøåé íà íàâ÷àííÿ â ïîëüñüê³é àêàäåì³¿. Â³í ìð³º áóòè àêòîðîì. Â³í ìð³º áóòè âèíàõ³äíèêîì.
Ùå Ðîìà äóæå áàãàòî äóìàº ïðî ä³â÷èíó Îëþ. Â³í ïîêëÿâñÿ, ùî í³êîëè íå çàëèøèòü ¿¿. Ó íüîãî îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü ñ³ì'ÿ òà ä³òè.
Ïîêè Ðîìà ñèäèòü íà ïàðàõ â óí³âåðñèòåò³ é ìàëþº ñâîº áåçõìàðíå ìàéáóòíº, ìàõîâèê ³ñòîð³¿ çàïóùåíî: óðÿä Àçàðîâà ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî ïðèïèíÿº ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç ªÑ.
Óæå ââå÷åð³ öüîãî äíÿ íà Ìàéäàí³ â Êèºâ³ çáåðåòüñÿ ì³òèíã.
×åðåç â³ñ³ì ä³á, ó í³÷ ç 29 íà 30 ëèñòîïàäà, "Áåðêóò" ç êèéêàìè çíèùèòü íàìåòîâå ì³ñòå÷êî. Ìèíå ùå ê³ëüêà äí³â – ³ Ðîìà íå çìîæå âñèä³òè íà ì³ñö³.
Ñâî¿é ñòóðáîâàí³é ìàì³ â³í ñêàæå: "Íó, íå ìîæíà òàê – óñ³ õëîïö³ áóäóòü íà Ìàéäàí³, à ÿ çàëèøóñü? Ñêàæó, ùî ìàìà íå ïóñêàº?! Öå âçàãàë³ ñì³øíî!"
20 ëþòîãî 2014 ðîêó Ðîìàí Ãóðèê âèðóøèòü ó ñàì³ñ³íüêå ïåêëî íà ²íñòèòóòñüê³é, ùîá âðÿòóâàòè ñâî¿õ òîâàðèø³â.
Àëå éîãî çóïèíèòü ïîñòð³ë ó ãîëîâó.
Â³í ñòàíå øîñòèì ó ñ³ì’¿ Ãóðèê³â, õòî çàãèíóâ çà Óêðà¿íó, – ïðåäêè Ðîìàíà áóëè âî¿íàìè ÓÏÀ.
Ìåäèê-âîëîíòåð Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿â ç Áóñüêà áóäå ïåðøîþ, õòî îïèíèòüñÿ á³ëÿ ñìåðòåëüíî ïîðàíåíîãî þíàêà.
– Â³í ùå äèõàâ, àëå áóâ áåç ñâ³äîìîñò³, – ä³ëèòüñÿ âîíà ñïîãàäàìè ç ÓÏ. – Ó íüîãî áóëà äóæå, äóæå ñèëüíà êðîâîòå÷à. Ó ìåíå – ò³ëüêè áèíò. Çàòêíóëà ðóëîí÷èêîì òó ðàíó òà òðèìàëà. ²íøîãî âèõîäó íå áóëî. ×àñ éøîâ íà õâèëèíè. Íà ìîþ äóìêó, â òèõ óìîâàõ íåðåàëüíî áóëî éîãî âðÿòóâàòè.
Êëüîâèé. Âåñåëèé. Æèâèé
Ëèñòîïàä 2017-ãî, ÷îòèðè ðîêè ïî òîìó.
Íà ôàñàä³ áóäèíêó, äå æèâ Ðîìàí Ãóðèê, ìåìîð³àëüíà òàáëè÷êà. Ëàìïàäêè, õðåñòèê, êðèõ³òí³ æîâò³ õðèçàíòåìè. Ïîâç ïðîá³ãàþòü ïåðåõîæ³. Æèòòÿ òðèâàº.
Ç ïàðàäíîãî âèõîäèòü ìàìà Ðîìàíà – ²ðèíà. Êóðòêà ç êàïþøîíîì, äæèíñè, â'ÿçàí³ ðóêàâè÷êè. Ìîëîäà, êðàñèâà.
Ïîñì³øêà – ãîëîâíà ¿¿ çáðîÿ, íàâ³òü ï³ñëÿ ñìåðò³ ñèíà. Ïåñèì³çì ³ äåïðåñ³ÿ ¿¿ äðàòóþòü.
"Ìàëèé" – òàê ²ðèíà íàçèâàº ñâîãî ïåðâ³íöÿ. Öå ð³çêå íà ïåðøèé ïîãëÿä ñëîâî ç ¿¿ âóñò çâó÷èòü í³æíî, ì'ÿêî ³ ÿêîñü äóæå ³íòèìíî. ×åðåç íåâåëèêó ð³çíèöþ ó â³ö³ â 17 ðîê³â âîíè áóëè á³ëüøå ñõîæ³ íà äðóç³â, í³æ íà ìàò³ð ³ ñèíà.
Ïî äîðîç³ â øêîëó, äå íàâ÷àâñÿ Ðîìàí, ²ðèíà ðîçïîâ³äàº ïðî òå, ÿêèì â³í áóâ íàñïðàâä³.
– Òàêå âðàæåííÿ, ùî ç ìàëîãî ðîáëÿòü ÿêîãîñü áîòàí³êà, – äèâóºòüñÿ ²ðèíà. – ß õî÷ó âñ³ì ïîÿñíèòè: äà í³ô³ãà â³í òàêèì íå áóâ, ñëóõàéòå! Â³í áóâ ìîäíÿâèé ÷óâàê, õîäèâ ó òåðòèõ äæèíñàõ. Êë³ò÷àòà ðóáàøêà. Òàòóõè. Òî á³ëå âîëîññÿ, òî çåëåíå, òî óëüòðàìàðèí. Ïîñò³éíî ì³íÿâ îáðàç. Òóíåë³ ó âóõàõ áóëè, ïîêè íå çíÿâ. Êëüîâèé, âåñåëèé. Äóæå æèâèé! Ëÿëÿêàº, àíåêäîò ðîçêàæå, ïðèêîë ëÿïíå…
– Â³í áóâ âåëèêèé åêñïåðèìåíòàòîð, – äîäàº áàòüêî Ðîìè ²ãîð. – Çàâæäè ùîñü ì³íÿâ. Äîâãî ÷èìîñü îäíèì çàéìàòèñÿ íå ì³ã. Êîëè â³í ðîçóì³â ñóòü ÷îãîñü, óñå, ùî çàëèøàëîñÿ, – ò³ëüêè âäîñêîíàëþâàòè. Â³í ìð³ÿâ íàïèñàòè ñåðéîçíó ô³ëîñîôñüêó ïñèõîëîã³÷íó êíèæêó, ÿêà á âïëèâàëà íà ñâ³äîì³ñòü ëþäåé. Â³í çàâæäè íå ì³ã ðîçóì³òè, ÷îìó ëþäè âáèâàþòü îäèí îäíîãî.
²ðèíà ïîêàçóº ôîòî íà ìîá³ëüíîìó òåëåôîí³ – òîé ñïðàâæí³é Ðîìà, áåç òåëåâ³ç³éíèõ ïðèêðàñ ³ ô³ëüòð³â ñîöìåðåæ. Òóò â³í ñõîæèé íà ðîê-ç³ðêó â ñîíöåçàõèñíèõ îêóëÿðàõ. Çà ñêëîì õîâàºòüñÿ áåçñòðàøíèé ³ îäíî÷àñíî æàðò³âëèâèé ïîãëÿä.
Òðîõè ï³çí³øå â àóäèòîð³¿ ³ìåí³ Ðîìàíà Ãóðèêà â éîãî ð³äíîìó óí³âåðñèòåò³ ²ðèíà ïîêàæå ðóêîþ íà ôîòî íà ñò³í³: "Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿêèì Ðîì÷èê áóâ íàñïðàâä³. Îñü òóò ó íüîãî çåëåíå âîëîññÿ. Îñü òóò â³í íàâ³òü ç ï³âàñîì. À òóò ç Þðêîþ – êîðåøåì ñâî¿ì".
– Âàì íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè ³äåàë³çóþòü ñèíà?
– Ìåíå âåñü òîé ïàôîñ, ó-ô-ô, òðîõè ï³äá³øóº, ÿêùî ÷åñíî, – ãîâîðèòü ²ðèíà. – Ëþäÿì ïðèºìíî ë³ïèòè ç ìàëîãî, ç íàøî¿ ñ³ì’¿ ³êîíó. Ìîæå, òàê ³ òðåáà, íå çíàþ. Àëå ÿ õî÷ó, ùîá óñ³ çíàëè: ìè çâè÷àéí³, æèâ³ ëþäè.
Ìåíå çàïèòóþòü, ùî áóëî â Ðîì³ ãîëîâíå? Â³ääàí³ñòü. Íå ïðîñòî â³ääàí³ñòü – æåëºçîáºòîí. ª â æèòò³ òàê³ ñèòóàö³¿, êîëè ðîáèø êðîê íàçàä ³ ðîçóì³ºø – ùå îäèí êðîê íàçàä çðîáèòè íå ìîæåø. Òîìó ùî ççàäó òåáå ï³äïèðàþòü, ³ ïëå÷³ â òåáå ïðèêðèò³. Çàâæäè. Ùîá íå áóëî.
Îöå – â³í.
Õîò³â ä³òåé òà Øåâðîëº Êàìàðî
Ñüîãîäí³ ³ì'ÿ Ðîìàíà Ãóðèêà áåç ïåðåá³ëüøåííÿ – îäíå ç íàéâ³äîì³øèõ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.
Éîãî ïîõîâàëè ôàêòè÷íî â öåíòð³ ì³ñòà, â êóëüòîâîìó ì³ñö³ – Ìåìîð³àëüíîìó ñêâåð³-íåêðîïîë³. Êîëèñü òóò ñïî÷èâàëè á³ëüøå ñòà óêðà¿íñüêèõ ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â, àëå ó â³ñ³ìäåñÿòèõ ¿õ ïîõîâàííÿ áóëî çíèùåíî.
Á³ëÿ ìîãèëè Ðîìè çàìåð 23-ð³÷íèé Â³òÿ Êàðòàøîâ.
Äðóã Ãóðèêà äèâèòüñÿ ç³ ñìèðåííîþ ïîñì³øêîþ íà âåëè÷íèé ïàì'ÿòíèê. Â³í äîñ³ òðîõè êàðòàº ñåáå çà òå, ùî â ëþòîìó 2014-ãî íå çì³ã ïî¿õàòè ç Ðîìîþ íà Ìàéäàí. Ìîæëèâî, äîïîì³ã áè âðÿòóâàòè éîìó æèòòÿ. Àëå Â³òÿ ìàâ çàëèøàòèñÿ äîìà ÷åðåç õâîðó áàáóñþ.
– Ó ñåðö³ çàðàç í³÷îãî ïîãàíîãî íåìàº, ò³ëüêè òåïë³ ïî÷óòòÿ, – ãîâîðèòü â³í òèõî. – Íàïåâíî, ÿ âæå ïðèéíÿâ ôàêò éîãî çàãèáåë³. Àëå âñå îäíî äóæå âàæêî. Ðîìà áóâ òàêèé… Äóæå ïîçèòèâíèé, çàâæäè ïîñì³õàâñÿ, óñ³ êîíôë³êòè ïåðåâîäèâ íà æàðò.
Ïðî ùî â³í ìð³ÿâ? Ïðî Øåâðîëº Êàìàðî 69-ãî ðîêó (ñì³ºòüñÿ). Ïðî òå, ùîá ç ä³â÷èíêîþ âñå áóëî äîáðå. Â³í ä³òåé õîò³â. Â³í îäíîçíà÷íî äîñÿã áè ÷îãîñü çíà÷íîãî, ó íüîãî õàðèçìà áóëà.
Íåïîäàë³ê â³ä ìîãèëè Ðîìè – äâ³ð, äå ë³òí³ìè âå÷îðàìè â³í ëþáèâ ïðîïàäàòè ç äðóçÿìè àæ äî ñàìîãî ñâ³òàíêó. Ï³ñëÿ ïðèºìíèõ ñïîãàä³â íà çíàéîì³é ëàâö³ Â³òÿ Êàðòàøîâ ïîâåðòàºòüñÿ ó ñüîãîäåííÿ. Íà ïèòàííÿ, ÷è çì³íèëàñÿ êðà¿íà ï³ñëÿ Ìàéäàíó, â³í ñïî÷àòêó â³äïîâ³äàº: "Ìîæíà öå íå êîìåíòóâàòè?"
Àëå âñå æ òàêè íå âèòðèìóº.
– Ï³ñëÿ òèõ ïîä³é ÿ ïåðåñòàâ äèâèòèñÿ íîâèíè, – ç³çíàºòüñÿ â³í. – Ñò³ëüêè ÷àñó ïðîéøëî, à âñå òîï÷åòüñÿ íà îäíîìó ì³ñö³. Äóæå äèâíî âñå öå… Àëå íå ìîæíà ïðîñòî ñêëàñòè ðóêè. Òðåáà ùîñü ðîáèòè. Áàíàëüíî äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó, õîäèòè íà ðîáîòó, ðîçâèâàòèñÿ. Íå ìîæíà ò³ëüêè ãîâîðèòè, ùî âñå ïîãàíî. Óñå áóäå äîáðå, ó êîæíîãî ç íàñ.
Çà ùî çàãèíóâ Ðîìàí Ãóðèê? Íà öå ïèòàííÿ â³äïîâ³äàº ³íøèé äðóã Ãåðîÿ Óêðà¿íè, 23-ð³÷íèé Þðà Òåðåíü.
– Çà ìàéáóòíº. Çà òå, ùîá ìàéáóòíº ïîêîë³ííÿ äóìàëî íàä ñâî¿ìè â÷èíêàìè. Ïîë³òèêè, ââàæàþ, ö³ëêîì ³ ïîâí³ñòþ ï³äâîäÿòü ïàì’ÿòü çàãèáëèõ õëîïö³â. Ó íàø³é êðà¿í³ öå âñå âèãëÿäàº ïðèáëèçíî òàê, ùî ö³íîþ êðîâ³ îäíèõ ëþäåé äî âëàäè ïðèõîäÿòü ³íø³. Ùî ðîáèòè ç öèì? Íàâ³òü ó Á³áë³¿ ñêàçàíî, ùî ïîòð³áíî ïî÷èíàòè çì³íè ç ñåáå, – ïðîïîíóº ðåöåïò Òåðåíü.
"Óñå áóäå äóæå êðóòî"
Ó 2004 ðîö³, êîëè â Êèºâ³ âèðóâàëà Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ, Ðîìàí Ãóðèê íàâ÷àâñÿ ëèøå â ÷åòâåðòîìó êëàñ³. Éîãî áàòüêè áóëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè òîãî Ìàéäàíó. À ìàëèé Ðîìàí ç îäíîêëàñíèêàìè âëàøòóâàâ ñâîº â³÷å â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.
– Ïðèõîæó çðàíêó â êëàñ, â³äêðèâàþ äâåð³, à âîíè òóò âèñòðî¿ëèñÿ, – çãàäóº Ìàðòà Ñîÿ, ïåðøà â÷èòåëüêà Ðîìàíà. – Óñ³ áóëè â ïîìàðàí÷åâèõ ãàëñòóêàõ, îäíà ä³â÷èíêà íàâ³òü çàïëåòåíà ÿê Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Âîíè ìåí³ ãîâîðÿòü: "Óñå, éäåìî íà Ìàéäàí ï³äòðèìóâàòè ëþäåé!"
Ó øêîë³-ë³öå¿ ¹23, ÿêó Ãóðèê çàê³í÷èâ åêñòåðíîì, êàæóòü, ùî Ðîìàí çàâæäè â³äð³çíÿâñÿ â³ä îäíîêëàñíèê³â.
– Éîãî îñîáëèâà äóìêà, ïîçèö³ÿ âæå áóëà ïîì³òíà â ìîëîäøèõ êëàñàõ, – ðîçïîâ³äàº Ìàðòà Ñîÿ. – Â³í çàâæäè ìèñëèâ ãëîáàëüíî. Â îäíîìó òâîð³ íàïèñàâ, ùî, ÿêáè ñòàâ ïðåçèäåíòîì, ó ïåðøó ÷åðãó çðîáèâ áè áàãàòî î÷èñíèõ ñïîðóä, ùîá íå áóëî îçîíîâèõ ä³ðîê.
×è íå ìàðíà áóëà ñìåðòü Ðîìàíà é ³íøèõ íà Ìàéäàí³? Íà öå çàïèòàííÿ, ÿêå ñüîãîäí³ äåäàë³ ÷àñò³øå ëóíàº ïîñåðåä óêðà¿íö³â, ïåðø³é â÷èòåëüö³ Ãóðèêà â³äïîâ³äàòè âàæêî. Âîíà ðîáèòü ïàóçè, ï³äáèðàº ñëîâà.
– Óñ³ ìè òîä³ áóëè ï³äíåñåí³, ä³éñíî äóìàëè, ùî áóäóòü âåëèê³ çì³íè. Àëå òåïåð… ÿê³ñü òàêè ñóìí³âè, ðîçóì³ºòå? ×è áóäóòü çì³íè â äåðæàâ³ … íàâ³òü íå ìîæó ñêàçàòè. Íå ìîæó, – íà ¿¿ î÷àõ ç’ÿâëÿþòüñÿ ëåäü ïîì³òí³ ñëüîçè.
Â³êòîð Ìîñêàëåöü, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè çàãàëüíî¿ òà êë³í³÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ óí³âåðñèòåòó Ñòåôàíèêà, íàéóëþáëåí³øèé âèêëàäà÷ Ãóðèêà, ãîâîðèòü, ùî Ðîìàí áóâ þíàêîì, ÿêèé ïîñò³éíî øóêàâ ñåáå.
– Â³í øóêàâ ñìèñë ñâîãî æèòòÿ. Â³í ìåí³ ñêàçàâ: "ß ìóøó çðîáèòè ùîñü íåçâè÷àéíå. ß ìóøó ïî¿õàòè òóäè, äå çàðàç á’ºòüñÿ ñåðöå Óêðà¿íè, äå íàðîäæóºòüñÿ ³ñòîð³ÿ". Í³, â³í íåäàðìà çàãèíóâ. ß äàëåêèé â³ä òàêî¿ æåðòîâíîñò³. Àëå ÿêáè íå áóëî öèõ æåðòâ, íå áóëî á ïîäàëüøîãî ïîøòîâõó. Âñå áóäå äîáðå, – âïåâíåíèé â³í.
Ùîäî ²ðèíè Ãóðèê, òî â ÷åòâåðòó ð³÷íèöþ Ìàéäàíó âîíà íå ìàº áàæàííÿ áàãàòî ðîçäóìóâàòè ïðî ïîë³òèêó. Â³äâîë³êòèñÿ â³ä óñüîãî ¿é äîïîìàãàº ðîáîòà ³ âîëîíòåðñòâî.
– Êîëè ëþäèíà ïî÷èíàº ìåí³ ðîçêàçóâàòè, ùî âñå ïðîïàëî, ÿ êàæó: "Ì³íÿé ùîñü!" – ðàäèòü ïåñèì³ñòàì ìàòè çàãèáëîãî Ãåðîÿ Óêðà¿íè. – Ëþäè ñòîãíóòü, ÿêà ìàëåíüêà çàðïëàòà, ÿê âàæêî. Âèíåí ïðåçèäåíò, äåïóòàòè, ì³í³ñòðè, à ùî òè ñàì ðîáèø? Ï³äí³ìàé, ïåðåïðîøóþ, ñâîþ çàäíèöþ. Âêëþ÷àé ãîëîâó!
– ß äóæå ùèðî â³ðþ, ùî òðåòüîãî Ìàéäàíó íå áóäå, – äîäàº âîíà. – Ùî çäîðîâèé ãëóçä â³çüìå âåðõ íàä åìîö³ÿìè. Ñòî ïðîöåíò³â âïåâíåíà, ùî âñå ó íàñ áóäå äóæå êðóòî. Ò³ëüêè íàì ïîòð³áåí ÷àñ.
Òðåáà ò³ëüêè âñþäè ñòàâèòè ìîëîäü. Ó íå¿ ðàìîê íåìàº, ñòðàõó. Âîíà ì³ðêóº òàê, ùî ìè ïîðÿä ç íèìè – äèíîçàâðè.
Âóñàòèé Ìàéäàí
"Í³ùî íå ïðîïàäàº áåçñë³äíî, êîëè ìè âìèðàºìî, ³ íàøå ò³ëî ï³ä çåìëåþ ïî÷èíàº ðîçêëàäàòèñü. Âîíî ïî÷èíàº âèä³ëÿòè áàãàòî òåïëà é åíåðã³¿, ùî â ñâîþ ÷åðãó º ³äåàëüíèì ñåðåäîâèùåì äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî îðãàí³çìó ³ âîäíî÷àñ íîâîãî Âñåñâ³òó".
Ö³ ñëîâà – ç ô³ëîñîôñüêèõ ðîçäóì³â Ðîìàíà. Òåêñò áàòüêè çíàéøëè íà äîìàøíüîìó êîìï'þòåð³ ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³.
Ìàòè Ãóðèêà ðîçïîâ³äàº ìàéæå ì³ñòè÷íó ³ñòîð³þ, ÿêà çìóøóº íàâ³òü çàâçÿòîãî ñêåïòèêà ïîâ³ðèòè â ïåðåñåëåííÿ äóø.
– Ó íàñ çàðàç ê³ò º, Ìàéäàí íàçèâàºòüñÿ, – ãîâîðèòü âîíà. – Ïðîáà÷òå, ùî ÿ ïðîâîæó òàêó àíàëîã³þ, àëå êîëè äèâëþñÿ íà òîãî êîòà, â³í ó ìåíå, çàðàçà, õàðàêòåðîì òàêèé, ÿê ³ ìàëèé! Âåñü ÷îðíèé. Ò³ëüêè î÷³ çåëåí³. Ó Ðîì÷èêà òåìíî-çåëåí³.
Êîòà çíàéøëè íà ìîãèë³ Ðîìè ÷åðåç òðè òèæí³ ï³ñëÿ ïîõîðîíó.
– Äîù òàêèé áóâ, â³òåð ñòðàøåíèé, – çãàäóº ²ðèíà. – Ïðè¿õàëè ç ²ãîðåì (áàòüêî Ðîìè – ÓÏ) ñâ³÷êè ïîì³íÿòè. Ìîãèëà âñÿ â³íêàìè çàâàëåíà. ² òîé ê³ò âèá³ãàº ðàïòîì ç-ï³ä íèõ, ïîãðàº ñòð³÷êîþ, ÿêà íà â³òðó äüîðãàºòüñÿ, ³ çíîâ ï³ä â³íêè. ß ïðèñ³äàþ, ùîá ïîïðàâèòè êâ³òè, ²ãîð òðèìàº ïàðàñîëþ. Ê³ò âèë³òàº âåëèêèì ñòðèáêàìè, çóïèíÿºòüñÿ á³ëÿ ìåíå, â î÷³ äèâèòüñÿ. ß éîìó: "Íó, õîäè!" Â³í ìåí³, áðèê, íà ðóêó – ³ ñïàòè.
Ñïëÿ÷îãî âóñàòîãî âîëîöþãó âèð³øèëè çàáðàòè äîäîìó. Ò³ëüêè-íî Ìàéäàí ïåðåñòóïèâ ïîð³ã êâàðòèðè, ÿê ïîá³ã ð³øó÷å äî ê³ìíàòè Ðîìàíà. Ðîçë³ãñÿ ï³ä æóðíàëüíèì ñòîëèêîì, íà ÿêîìó ñòîÿëè ôîòîãðàô³ÿ ³ ïàëàþ÷à ñâ³÷êà. Çãîðíóâñÿ êàëà÷èêîì ³ ïðîñïàâ òàì ìàéæå äîáó.
– Ìàéäàí òàêèé êëüîâèé, í³êîëè íå íÿâêàº, – ò³øèòüñÿ ²ðèíà Ãóðèê. – Àáñîëþòíî íåçàëåæíà îñîáèñò³ñòü. Äîäîìó ïðèõîäèòü ò³ëüêè ïî¿ñòè, ³íêîëè ïîñïàòè. Ñàì ñîá³ ãóëÿº ïî âóëèöÿõ. Îáõîäèòü ì³êðîðàéîí, óñ³ äâîðè. Íàðîä óæå éîãî çíàº. Îäíîãî ðàçó ïîáà÷èëà ó ñîöìåðåæ³ ôîòî Ìàéäàíà. Õòîñü âèêëàâ, íàïèñàâ, ùî ê³ò çàãóáèâñÿ. À ëþäè â êîìåíòàðÿõ ïèøóòü: "Íå ÷³ïàéòå! Öå – ê³ò Ãóðèê³â!"
²ðèíà çãàäóº ùå îäíó íåéìîâ³ðíó ³ñòîð³þ, â³ä ÿêî¿ éäóòü ìóðàõè øê³ðîþ.
– Îäíîãî ðàçó íà ìîãèëó ïðè¿õàëà Ñîëîì³éêà, ïîäðóæêà ìàëîãî. Â³í ç íåþ, ÿê áðàò ³ ñåñòðà áóëè, – ä³ëèòüñÿ ²ðèíà. – Ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ áàãàòî â³ðø³â ïî÷àëà ïèñàòè. ² îñü á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà âíî÷³, ï³ä ôîíàðåì, Ñîëîì³éêà ÷èòàº îäèí â³ðø, äå º ïðèáëèçíî òàêå: "ßêùî òè ìåíå ÷óºø, áà÷èø, ïîäàé çíàê". ² íà öèõ ñëîâàõ ç-ï³ä ìîãèëè âèë³çàº ¿æàê. Íå çíàþ, ÿê öå íàçâàòè… Ìè ìàëîãî ÷àñòî Éîæèêîì íàçèâàëè, ðîçóì³ºòå?
Ç³ðêîâ³
Ìàþ÷è ñòàòóñ "ðîäèíè ãåðîÿ", Ãóðèêàì ñüîãîäí³ íåïðîñòî ç'ÿâëÿòèñÿ íà âóëèöÿõ, ìàãàçèíàõ, êàôå ð³äíîãî ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà. Ëþäè õî÷óòü áà÷èòè â íèõ ïðèêëàä ³äåàëüíî¿ ïîâåä³íêè. ×àñòî Ãóðèêè âèìóøåí³ ãðàòè òó ðîëü, ÿêó ÷åêàþòü â³ä íèõ.
– Òàê, º ïðîòîêîë, îô³ö³éí³ çàõîäè, äå ìè ìîæåìî áóòè òèìè, ÿêèìè íàñ õî÷óòü áà÷èòè, – ïîñì³õàºòüñÿ ²ðèíà. – Ó çâè÷àéíîìó æèòò³ òåæ ïîñò³éíî òðåáà îñü öå, çíàºòå, "îáë³êî ìîðàëº". Àëå òðåáà äàëüøå ÿêîñü æèòè, ðîçóì³ºòå?
²íêîëè íåðâóº, êîëè äî ìåíå ç³ ñëüîçàìè ï³äõîäÿòü íåçíàéîì³. Ìåí³ âñüîãî öüîãî íå ïîòð³áíî! ßêùî ÿ çàõî÷ó ïîïëàêàòèñü, òî òî÷íî íå áóäó öå ðîáèòè íà ëþäÿõ.
Á³ëüø³ñòü ÷àñó ñ³ì'ÿ Ãóðèê³â ïðîâîäèòü äîìà, ïîäàë³ â³ä ÷óæèõ î÷åé. Öå – ¿õ îñîáèñòèé ïðîñò³ð, äå í³õòî íå çàâàæàº ¿ì áóòè òàêèìè, ÿê³ âîíè º. À ùå – çãàäóâàòè Ðîìó.
Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó, ñüîãîäí³ â ¿õ êâàðòèð³ ó öåíòð³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà í³áè çóïèíèâñÿ ÷àñ.
– Ùîá âè ðîçóì³ëè, äîìà éîãî ðå÷³ äîñ³ òàì, äå áóëè, êîëè â³í ïî¿õàâ íà Ìàéäàí, – ç³çíàºòüñÿ ìàìà ãåðîÿ. – Ñòàíîê äëÿ ãîë³ííÿ äî ñèõ ï³ð ó âàíí³ ñòî¿òü. Êóðòêà – íà òîìó ì³ñò³, íà ÿêîìó â³í ¿¿ ñêèíóâ ÷îòèðè ðîêè òîìó.
Àëå ïðè âñüîìó öüîìó â ðîäèí³ íå õî÷óòü çóïèíÿòèñü ó ìèíóëîìó. "Ñåðåä íàñ íåìàº òàêèõ, ùî çàñòðÿëè â 2014 ðîö³", – ïîÿñíþþòü Ãóðèêè.
Âîíè ïðîñòî õî÷óòü, ùîá ïðî â÷èíîê ¿õ Ðîì÷èêà òà âñ³õ, õòî çàãèíóâ íà Ìàéäàí³, – íå çàáóëè. Òà æèëè ïî ñîâ³ñò³.
– Áåç âñÿêî¿ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè ÿ âïåâíåíà, ùî Ðîìàí – ì³ðèëî, – ãîâîðèòü ²ðèíà Ãóðèê. – Ì³ðèëî äëÿ íàøî¿ ñ³ì’¿. Ïðèêëàä äëÿ íàñ ³ç ÷îëîâ³êîì, äëÿ äîíüîê, Éîðäàíêè òà Õðèñòèíêè (çàðàç ä³â÷èíêàì 8 òà 11 ðîê³â – ÓÏ). Ìîÿ ì³ñ³ÿ – ïðîæèòè òàê, ùîá òàì, ïðè çóñòð³÷³ ç ñèíîì íå ÷åðâîí³ëà, íå îïóñêàëà î÷³.
Íå ìàº çíà÷åííÿ, õòî ùî ñêàæå, ïîäóìàº ïðî íàñ. Ìè ìàºìî áóòè ñïðàâæí³ìè – êðàïêà!
²ðèíà ä³ñòàº òåìíî-êîðè÷íåâó äåðåâ'ÿíó êîðîáêó. Ñïîê³éíî â³äêðèâàº ¿¿.
Âñåðåäèí³ – ìåäàëü Ãåðîÿ Óêðà¿íè, íàéâèùà äåðæàâíà â³äçíàêà.
– ×åñíî êàæó÷è, ìåí³ òðîõè íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè êàæóòü: "Ãåðîé Óêðà¿íè", – ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. – Âîíà, öÿ ìåäàëü, äëÿ ìåíå í³÷îãî íå îçíà÷àº. ßê áè öå âàì ïðàâèëüíî ïîÿñíèòè… ÿ áè ñåðéîçíî ïî÷èñòèëà ðÿäè òèõ, õòî âæå º ñåðåä òèõ ãåðî¿â.
Òàê, äëÿ ìåíå ìàëèé – ãåðîé. Àëå â³í Ãåðîé Íåáåñíî¿ ñîòí³.
Äî ²ðèíè ï³äá³ãàþòü Éîðäàíà ³ Õðèñòèíà. Ä³â÷àòêà äèâëÿòüñÿ íà ç³ðêó, ÿê íà ñêàðá, í³áè áà÷àòü ¿¿ âïåðøå.
– Öå éîãî ïàñïîðò? – ïèòàº ìîëîäøà Éîðäàíà, äèâëÿ÷èñü íà ïîñâ³ä÷åííÿ äî ç³ðêè.
– Í³, öå íå éîãî ïàñïîðò. Áà÷èø, íà ö³é ç³ðö³ ç ³íøîãî áîêó º íîìåð – 890, – â³äïîâ³äàº ìàìà.
– ² øî?
– Äî ö³º¿ ç³ðêè º äîêóìåíò, ÿêèé ñâ³ä÷èòü, êîìó ä³éñíî öÿ ç³ðêà âèäàíà.
– À ìîæíà ïîäèâèòèñÿ?
– Äîöÿ, ÿ íå õî÷ó âèòÿãàòè…
– Âîíà ïðèêîëüíà, – ñì³ºòüñÿ Éîðäàíà. – Òàêó ç³ðêó ùå òðåáà äëÿ ìàìè çðîáèòè... ² äëÿ òàòà. Äëÿ ä³äóñÿ. Äëÿ áàáóñ³. ² ìåí³. ² Õðèñò³!
ªâãåí Ðóäåíêî, Åëüäàð Ñàðàõìàí, ÓÏ