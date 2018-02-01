"Майже не буває ситуації, коли я в кріслі і не голосую. Ми домовилися із депутатами, що коли хтось відходить, то картку виймаємо і вона просто лежить… Буває, що коли ми протестуємо і кажемо, що давайте переголосовувати – не всі ще виступили, то ми не голосуємо, показуючи, що ще не дійшла черга до голосування і є ще виступи. Тоді воно проходить повз нас – тоді ми не голосуємо"