"У Європі опозицією вважається той, хто не підтримує бюджет і кадрові призначення. "Свобода" – єдина, хто не голосував за бюджет 2018. Ми не готові з такою командою управлінців розділити відповідальність за ті програми соціально-економічного розвитку, які прийняли депутати 5 фракцій. Але в місцевих радах є не лише провладна більшість, а й корупційна більшість. Мова йде про земельні питання.
Детальні плани забудови суперечать Генплану і легалізують незаконні забудови. На Нивках люди Пилипишина, хочуть будуватися без розвитку інфраструктури. Рибальський острів замість бізнес-центру, який би розвантажив дороги, роблять VIP-зоною для котеджів. Ми не такі багаті, щоб під це віддавати останню вільну землю в центрі міста. Треба проводити громадські обговорення, щоб кияни бачили, куди рухається місто"