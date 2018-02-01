Другий рік Київради:
допрогулювалися до ручки
Голова фракції "Свобода" переконаний: у курців нижчий рівень опозиційності. Кличко другий рік майже не відвідує сесій. Найзатятіший прогульник Юрій Вахель бідкається, що рік не може скласти мандат. До Київради може потрапити син співачки Оксани Білозір, якщо відкличуть Сагайдака. Через прогульників доведеться перезавантажувати комісії.
Депутат, який пропустив понад 50% засідань сесій і/або комісій протягом календарного року, може бути відкликаний із ради і позбавлений мандату
Згідно з письмовою реєстрацією, ось ті депутати, які можуть втратити мандат.
Найзатятіший прогульник Вахель майже рік намагається скласти мандат, про що повідомляв Громадському руху ЧЕСНО.

Спершу він свої заяви не реєстрував, а просто передавав секретарю міськради. Але після спілкування з ЧЕСНО в листопаді 2017 року звернувся із заявою до регламентної комісії і в січні 2018 року комісія його заяву розглянула.

Інші депутати, які, за законом можуть втратити мандат, складати повноваження не поспішають.

Голова фракції "Самопоміч" Сергій Гусовський цінує свого соратника Олексія Руденка як фахівця. Пропуски у бюджетній комісії Гусовський вважає наслідком великої кількості засідань, що збираються "з сьогодні на завтра".

Депутат від "Батьківщини" зі Святошина Ваган Товмасян теж став кандидатом на відкликання через пропуски засідань бюджетної комісії:

Ваган Товмасян
депутат від "Батьківщини"
у Київраді
"Фракция "Батькивщина" не влияет на эти процессы: комиссия сформирована таким образом, что большинство там находится БПП. Они голосуют, проталкивают… Мы свою позицию высказываем, она не береться до уваги. Бильшисть есть – и все… Не вижу смысла ходить, терять на это время – работаю на округе..."
На сесіях Товмасян теж не перепрацьовує. Він не голосує за 58% питань. Голова фракції "Батьківщина" Володимир Бондаренко, коментує ситуацію:

Володимир Бондаренко
голова фракції "Батьківщина"
у Київраді
"Він специфічний чоловік. Має партійні стягнення за свою поведінку. Важко давати йому позитивні характеристики, але він так себе веде, бо має свої погляди. Вплинути дуже важко. У нього нема таких причин, як скажімо в Шаповала, який останні кілька сесій просто хворів. Щодо депутатів Товмасяна та Римаренка, то я вам скажу, що не можу підтримати їхнє висування від "Батьківщини" на наступних виборах"
Громадський рух ЧЕСНО поцікавився в депутата Товмасяна, чим він заслужив такий відгук голови фракції:

Ваган Товмасян
депутат від "Батьківщини"
у Київраді

"Можно, я не отвечу? Ничего личного, но имею свою позицию… Не в моем стиле на такие вещи отвечать: для меня это низко, я так низко не летаю"
Нова система, за якою відбувалися місцеві вибори, дозволяє депутатам складати мандат і не проводити нових виборів для того, щоб в раді з'явилися нові депутати. Наступним до ради заходить той депутат, який за партійним рейтингом став першим непрохідним. Так, коли депутат від БПП Дмитро Гордон склав мандат, його замінив Вадим Пишняк.

Якщо кандидат на відкликання Ілля Сагайдак вибуває з Київради, на його місце може потрапити син співачки – Андрій Білозір. Сагайдак каже, що прогуляв свідомо:

Ілля Сагайдак
депутат від БПП
у Київраді
"Моє голосування на транспортній комісії могло вважатись конфліктом інтересів, адже я був заступником КМДА з відповідними повноваженнями в транспортному напрямку. Прийняв рішення не брати участь в засіданні профільної комісії. Моя відсутність на сесіях пов'язана з перебуванням у бізнес школі закордоном"
Замість представника "Єдності" Сергія Кримчака, якому інкримінують незаконний розподіл столичної землі і який після затримання НАБУ ходить з браслетом, до ради може потрапити безробітний Юрій Курінний.

"Свободівець" Богдан Бенюк або "самопомічівець" Роман Марченко теж могли б стати кандидатами на відкликання, якби не зареєструвалися ще хоча б на одній сесії.

Але дані голосувань свідчать – ситуація значно гірша. Депутати реєструються і тікають із сесій. Тому, якщо говорити про те, як відпрацювали депутати під час голосувань, то ситуація дійсно критична.

Секретар Київради Володимир Прокопів неодноразово нарікав Громадському руху ЧЕСНО на відсутність депутатів під час голосувань.

Ось ті, хто не брав участь у голосуванні за понад 50% питань.
У Києві унікальна ситуація. Міський голова Віталій Кличко майже завжди відсутній на сесіях. Відповідно кількість його неголосувань надзвичайно висока.

Оксана Зіновієва
прес-секретарка мера Києва Віталія Кличка
"Коли мер не у відрядженні, і не на виїзді на події, він веде сесію і голосує. Оскільки є стабільна більшість у Київраді, для ухвалення важливих рішень голосів вистачає. А позиція щодо тих чи інших рішень виробляється до засідання і за участі мера. І оскільки мер (на відміну, наприклад, від спікера ВР) є і главою виконавчої влади в столиці, часто є ситуації, які вимагають його безпосередньої участі"
Депутат від "Самопомочі" Вадим Ноздря, згідно з даними міськради, не брав участь у голосуваннях за 84% питань. Сам депутат дуже дивується:

Вадим Ноздря
депутат від "Самопомочі"
у Київраді
"Замислився, чесно кажучи. Логічного пояснення я поки що не знаходжу. Я перевірю – ще сам подивлюся, як це так… Незважаючи на те, що я зараз працюю у Львові, більш-менш на засідання я приїжджаю"
Голова фракції "Самопоміч" Сергій Гусовський переконує, що Ноздря – фахівець, який зможе застосувати свій досвід у Києві:

Сергій Гусовський
голова фракції "Самопоміч"
у Київраді
"Він у Львові займається не політичною діяльністю, він там фактично звалив на себе той тягар – як розібратися із ситуацією зі сміттям… Те, що він зараз дізнається у Львові – це точно буде корисно Києву"
Сам Гусовський протягом 2017 року не голосував за 37% питань. Він вважає, що такий показник є наслідком понаднормових продовжень пленарних засідань.

Сергій Гусовський
голова фракції "Самопоміч"
у Київраді
"Після 18:00 секретар може додати півгодини до пленарного засідання… Після цього починається постановка на голосування, на скільки продовжити засідання. Декілька разів таке було, що засідання тривало хіба не до 11-ї – до півдванадцятої ночі. По-перше, людина не може ефективно працювати протягом 12 годин… По-друге, виникає підозра, коли ми бачимо повну мобілізацію певних фракцій, що якраз у цей момент буде намагання проштовхнути ті чи інші питання"
Голова фракції "Батьківщина" Володимир Бондаренко пояснює, чому представники його фракції не голосують:

Володимир Бондаренко
голова фракції "Батьківщина"
у Київраді
"Свириденко народила дитину. Їй треба на годування. Минулого року я рік пробув в лікарні. Тепер операція в Старовойта на очах. Шаповал хворіє останні декілька місяців – це впливає на статистику"
Чому "батьківщинівці" другий рік
найбільш пасивні
Наявність картки у слоті ще не означає, що депутат був присутній і працював. Картку за нього могли вставити в систему однопартійці чи навіть помічники. Найпасивніші – "батьківщинівці".

Олександр Березніков
депутат від "Батьківщини"
у Київраді
"А ви не думали, що людина ще може на роботі бути і чимсь займатися? От ви приходите на роботу, да? Ви ходите там опитуєте – це ваша робота. А в мене ще робота… прийти зареєструватися, щоб мати голоси, іще на роботу з'їздити, пошту розписати… і займатись будівництвом, а не хто кому. Оце сама головна проблема, а не хто пасивний, а хто неактивний. Інших виберіть! Будуть більш активні"
Зауважимо, що обирати інших депутатів киянам немає потреби, оскільки для цього пасивний депутат має просто скласти мандат, а на його місце прийде інший наступний за рейтингом однопартієць.

"Батьківщинівець" із Виноградаря Юрій Дідовець каже, що в нього якоїсь однієї причини пасивності немає:

Юрій Дідовець
депутат від "Батьківщини"
у Київраді
"Буває, що я не встигаю за той час, який дається на обговорення питання визначитися по даному питанню, буває, що виходжу (в кулуари – прим. ЧЕСНО)"
Голова регламентної комісії депутат від "Самопомочі" із Дарниці Олег Макаров дивується, що рівень пасивності його картки – 26%.

Олег Макаров
голова регламентної комісії, депутат від "Самопомочі"
"Майже не буває ситуації, коли я в кріслі і не голосую. Ми домовилися із депутатами, що коли хтось відходить, то картку виймаємо і вона просто лежить… Буває, що коли ми протестуємо і кажемо, що давайте переголосовувати – не всі ще виступили, то ми не голосуємо, показуючи, що ще не дійшла черга до голосування і є ще виступи. Тоді воно проходить повз нас – тоді ми не голосуємо"
Регламент Київради зобов'язує депутатів голосувати "за", "проти" або "утримався"
Чому "Свобода" в жорсткій опозиції?
За рік Київрада розглянула більше 2,5 тисяч питань. Індекс опозиційності свідчить, що партія "Свобода" в Київраді послідовно опозиційна.

Юрій Сиротюк
голова фракції "Свобода" в Київраді
"У Європі опозицією вважається той, хто не підтримує бюджет і кадрові призначення. "Свобода" – єдина, хто не голосував за бюджет 2018. Ми не готові з такою командою управлінців розділити відповідальність за ті програми соціально-економічного розвитку, які прийняли депутати 5 фракцій. Але в місцевих радах є не лише провладна більшість, а й корупційна більшість. Мова йде про земельні питання.

Детальні плани забудови суперечать Генплану і легалізують незаконні забудови. На Нивках люди Пилипишина, хочуть будуватися без розвитку інфраструктури. Рибальський острів замість бізнес-центру, який би розвантажив дороги, роблять VIP-зоною для котеджів. Ми не такі багаті, щоб під це віддавати останню вільну землю в центрі міста. Треба проводити громадські обговорення, щоб кияни бачили, куди рухається місто"
Якби не прогульник Бенюк, який через відсутність на сесіях опозиційно голосував лише за 6,5% питань, то відсоток опозиційних голосувань у "свободівців" був би ще вищий. Найопозиційнішими є Денис Попов, Володимир Назаренко, Іван Картавий та Михайло Буділов. Кожен з них голосує проти або утримується за 30% питань.

У своєму коментарі Назаренко наполягає, що фракція вся однаково опозиційна і відсоток може різнитися виключно за рахунок відвідуваності:

Володимир Назаренко
депутат від "Свободи"
у Київраді
"На кожній сесії більшість питань – це питання земельні. Там так чи інакше, є махінації. Ми не підтримуємо продаж землі. Продавати землю в умовах війни та економічної кризи – це майже задарма віддавати ресурс, який не відновлюється. Давати в оренду, щоб місто отримувало гроші – це одне, а один раз продати і залишитися ні з чим – це геть інше"
"Свободівець" Буділов, як і його соратники, наголошує на тому, що в земельних питаннях він не підтримує проекти рішень, бо там, на його думку, в більшості випадків є корупційна складова.

Голова фракції Сиротюк наголошує, що "свободівці", як правило, голосують одноголосно:

Юрій Сиротюк
голова фракції "Свобода" в Київраді
"Назаренко, Буділов не є найбільшими опозиціонерами. Вони просто дуже відповідально ставляться до того, щоб прийти вчасно й бути під час всіх голосувань. От точно побачите, що в депутатів-курців опозиційність нижча"
Сиротюк дивується, що "Самопоміч", яка декларує свою опозиційність, проголосувала за бюджет 2018 року.

Голова фракції "Самопоміч" Сергій Гусовський просить не плутати опозиційність із рефлексами голосувати "проти", якщо суб'єкт подання проекту рішення – із більшості, а зважати на якість самого проекту.

Фракція "Самопоміч" підтримала бюджет разом із більшістю, оскільки, за словами Гусовського, в ньому враховані пріоритетні напрямки:

Сергій Гусовський
голова фракції "Самопоміч"
у Київраді
"Весь період від самого початку створення бюджету і до моменту представлення в Київраді – не прописаний: там усе лишається за лаштунками… Працюємо над документом, який називається "Бюджетний регламент". Він починається з бюджетної резолюції, коли визначаються пріоритетні напрямки і ми кажемо галузево, як будуть розподілятися гроші… У цьому році в бюджеті врахована обставина, що є пріоритетні напрямки для фінансування і є середньострокове планування. Це однозначно крок вперед і рух у правильному напрямку"
Секретар антикорупційної комісії міськради "самопомічівець" Андрій Осадчук дивується, чому він мав би не голосувати за бюджет:

Андрій Осадчук
депутат від "Самопомочі", секретар антикорупційної комісії Київради
"Я тільки за те, щоб максимально розвивати інфраструктуру. Бо у нас із нею катастрофа. Це ж абсурд, говорити, що я не хочу витратити 5 млрд на інфраструктуру, якщо ці гроші є! Таким чином, щодо розподілу і загальних пріоритетів бюджету я не маю якихось значних претензій. Я скоріше маю суттєві претензії до того, як саме ці гроші освоюються. Але це вже не питання формування і ухвалення бюджету, це питання виконавської дисципліни, професійності і якості роботи"
Найопозиційнішим у фракції "Батьківщина", яка в середньому не підтримує 7,3% питань, виявився голова фракції Володимир Бондаренко. Він голосував проти або утримується за понад 14% питань і заперечує, що між "Батьківщиною" та БПП у Київраді є коаліція:

Володимир Бондаренко
голова фракції "Батьківщина"
у Київраді
"В окремих питаннях займаємо спільні позиції. Останні питання за бюджет ми голосували виключно зі своїх позицій. Фракція "Батьківщина" не одностайна у своїх голосуваннях, але не означає, що розшатана і розболтана"
Бондаренко, як і голова фракції "Свобода" Сиротюк, наголошує на тому, що голосує проти детальних планів забудов. Трапляється так, що у фракції буває розкол через конфлікт інтересів:

Володимир Бондаренко
голова фракції "Батьківщина"
у Київраді
"Старовойт іноді підпадає під критику, як людина яка займається будівництвом. Він підтримує своїх колег – ми іноді споримо. Якось вимагав, щоб підтримана була забудова в Солом'янському районі. Ми вимушені були збирати партійне бюро з цього приводу. І не підтримали це питання. Один Старовойт голосував тоді всупереч рішенню бюро. А от Анатолій Шаповал – страшний ворог забудовника Максима Микитася"
Фракція "Єдність" голосує опозиційно за 1,7% питань. Тобто у цієї фракції депутати голосують "за" більш охоче, ніж навіть депутати фракції "Солідарність".

Представник "Єдності" з ДВРЗ Павло Тесленко увесь час голосує "за". Жодного разу не голосував "проти" і не "утримувався". Депутат цьому не дивується і каже, що коли утримується – просто не натискає жодної кнопки, а голосування "проти", ймовірно, вважає "політиканством і горлопанством".

Павло Тесленко
депутат від ""Єдності"
у Київраді
"Маючи певний досвід і можливості вивчити проекти рішень більш глибинно, маю свою особисту думку. Я відрізняюсь трошки від інших депутатів або політиканів, я людина, яка звикла щось робить, а не балакать. Я не веду таку статистику, але подивлюся інформацію, може де і є, що я там "проти" голосував чи "утримався". Мені цікава інформація, дякую, що її дали, я також для себе перевірю"
Через прогульників комісії можуть переформатувати
Найбільше прогулюють засідання члени земельної комісії. Ця комісія є найбільшою у Київраді.
8
прогульників з 23 членів земельної комісії
4
прогульників у бюджетній комісії
та в комісії з питань ЖКГ
Депутат від "Батьківщини" з Виноградаря Юрій Дідовець протягом 2017 року знову залишався депутатом без комісії.

Юрій Дідовець
депутат від "Батьківщини"
у Київраді
"Останній раз було голосування за моє входження в комісію в 20-х числах грудня 2017 року… Я тоді написав заяву про входження в комісію з питань власності. Але в сесійному залі за моє входження в комісію власності набралося аж 45 голосів… Зараз триває судова справа у першій інстанції в адміністративному суді щодо виконання мною закону й питання регламенту щодо включення в комісію"
Дідовець обіцяє, що буде писати заяву на входження до інших комісій, щоби за це знову голосували в залі.

Депутат Вадим Пишняк від БПП зі Святошина, який увійшов замість Дмитра Гордона, також залишився без комісії.

Володимир Прокопів
секретар Київради
"Дідовець кілька разів подавав заяви в земельну комісію. Там велика кількість депутатів. Я підозрюю, що через це депутати не підтримали під час голосування. У Пишняка та сама історія. У лютому може бути переформатування комісій. Ті депутати, які не ходять на засідання своєї комісії, будуть переведені до складу іншої комісії, де їм може бути більш цікаво"
Навантаження на депутатів у Київраді дійсно найбільше в Україні. Засіданнях сесій та комісій сумарно можуть забирати до 4,5 місяців на рік. Робота депутата місцевої ради не оплачується.

Такі умови унеможливлюють якісне оновлення Київради, оскільки в депутати продовжують йти, як правило, задля захисту бізнес-інтересів, а не задля розвитку громади й якісного представництва інтересів киян.
Матеріал підготували:
Сергій Огородник
журналіст ЧЕСНО
Ірина Федорів
головна редакторка сайту ЧЕСНО
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