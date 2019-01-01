11 квітня 2019 року Президент України призначив суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Таким чином, вже у 2019 році має запрацювати нова антикорупційна інституція, що розглядатиме судові справи, котрі розслідуватимуться Національним антикорупційним бюро України. Серед цих справ будуть і справи, що стосуватимуться корупційних злочинів, вчинених суддями. У той же час багато проваджень, які стосувалися корупції серед суддів, почали свою історію у 2015 році, коли розпочав свою роботу новий правоохоронний орган, покликаний розслідувати справи топ-корупції в країні – Національне антикорупційне бюро України.
вступ
З того часу корупційні злочини, ймовірно вчинені суддями, розслідуються детективами відомства. Строки досудового розслідування чітко передбачені КПК – розслідування кримінального провадження щодо тяжких і особливо тяжких злочинів не повинно перевищувати 12 місяців. Протягом цього строку детективи НАБУ мають завершити розслідування та скласти обвинувальний акт, який потім затверджується прокурорами САП. Після цього обвинувальний акт скеровується до суду, за яким залишається останнє слово у кримінальному провадженні. Суд має ухвалити вирок, за яким визнати особу винуватою у вчиненні злочину та призначити покарання або виправдати її.
ЧЕСНО. Фільтруй суд! дослідив скільки суддів стали підсудними з моменту створення Національного антикорупційного бюро України та до кінця 2018 року; що саме їм інкримінують та як судові справи розглядалися місцевими судами
Це дозволить у майбутньому визначити ефективність роботи новоствореного Вищого антикорупційного суду у порівнянні з роботою загальних судів.
Враховуючи, що перші кримінальні провадження були внесені НАБУ лише в кінці 2015 року, то перші результати можна побачити починаючи з 2016 року. НАБУ, у відповідь на наш інформаційний запит, надало такі дані:
9 суддям повідомлено про підозру щодо 7 направлено обвинувальні акти до суду
2016 рік
15 суддям повідомлено про підозру щодо 5 направлено обвинувальні акти до суду
19 суддям повідомлено про підозру щодо 22 направлено обвинувальні акти до суду
щодо одного судді за 3 роки було направлено 2 обвинувальні акти
2017 рік
2018 рік
Якщо розглядати обвинувачених суддів за регіонами, то найбільше серед них суддів, які працювали у судах Дніпропетровської області. Таких суддів – 7
На другому місці – судді, які працювали у судах
міста Києва та Київської області – 6
5 суддів – з Луганської області,
3 судді – з Харківської області,
по 2
судді – з Волинської, Донецької та Одеської областей
по 1 судді – із Закарпатської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Херсонської областях.
Галічий Вадим Миколайович – Жовтневий районний суд міста Дніпра
Овчаренко Наталія Григорівна – Кіровський районний суд міста Дніпропетровська
Ходасевич Олег Володимирович – Кіровський районний суд міста Дніпропетровська
Леонов Андрій Анатолійович – Бабушкінський районний суд міста Дніпра
Посунся Надія Євгенівна – Апеляційний суд Дніпропетровської області
Бараннік Олександр Петрович – Апеляційний суд Дніпропетровської області
Пономарь Зоя Михайлівна – Апеляційний суд Дніпропетровської області
7
Петрик Ігор Йосипович – Київський апеляційний адміністративний суд
Білик Ганна Олексіївна – Броварський міськрайонний суд Київської області
Лисюк Олександр Дмитрович – Баришівський районний суд Київської області
Власенкова Олена Олександрівна – Окружний адміністративний суд міста Києва
Голяшкін Олег Володимирович – Вищий адміністративний суд України
Новак Андрій Васильович – Голосіївський районний суд міста Києва
6
Живцова Олена Анатоліївна – Каланчацький районний суд Херсонської області
1
Юхимук Руслан Степанович – Сєвєродонецький міський суд Луганської області
Горбатенко Олена Михайлівна – Сєвєродонецький міський суд Луганської області
Самойленко Євген Юрійович – Краснолуцький міський суд Луганської області
Озеров Віталій Олександрович – Старобільський районний суд Луганської області
Потапенко Роман Романович – Новопсковський районний суд Луганської області
5
Лазюк Сергій Володимирович – Дзержинський районний суд міста Харкова
Денисюк Тетяна Станиславівна – Господарський суд Харківської області
Попович Ірина Миколаївна – Господарський суд Харківської області
3
Меденцев Павло Анатолійович – Господарський суд Одеської області
Буран Олексій Миколайович – Малиновський районний суд міста Одеси
2
Василюк Олег Степанович – Ковельський міськрайонний суд Волинської області
Ющук Олег Сергійович – Луцький міськрайонний суд Волинської області
2
Мінаєв Ігор Миколайович – Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
Молібога Геннадій Вікторович – Дружківський міськрайонний суд Донецької області
2
Коваленко Олександр Вікторович – Господарський суд Сумської області
1
Пак Михайло Михайлович – Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
1
1
Плевако Олег Петрович – Здолбунівський районний суд Рівненської області
1
Кренцель Михайло Іванович – Козівський районний суд Тернопільської області
1
навівши вказівник на цифру відображається список обвинувачених суддів у даній області
Кононенко Сергій Дмитрович – Ленінський районний суд міста Полтава
У розрізі відповідних судових інстанцій
28 суддів першої інстанції
4 судді апеляційної інстанції
з яких 3 – щодо суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області та 1 – щодо судді Київського апеляційного адміністративного суду
1 суддя Вищого адміністративного суду
з 15 грудня 2017 суд перебуває на стадії ліквідації
0
вироків ухвалено за 3 роки розгляду
34
кримінальних провадженя щодо суддів та суддів у відставці
ч. 3 ст. 368 КК
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Фігурують справи з хабарами у розмірі від 4 000 до 570 000 грн (якщо розрахунок був у національній валюті) та від 800 до 30 000 дол. США (якщо перевага надавалася розрахункам в іноземній валюті).
що інкримінували суддям?
1
За 3 роки діяльності НАБУ/розслідувань НАБУ суддям кваліфікували діяння, передбачені 10 статтями Кримінального Кодексу
17
кейс
Ігор Петрик
Київський апеляційний адміністративний суд
НАБУ підозрює суддю в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 5 000 доларів США. Згідно з інформацією сайту "Bihus.info", гроші нібито передавалися за винесення рішення на користь ТОВ "БТУ", яке займається утилізацією небезпечних відходів. Компанія судилася з Міністерством екології та природних ресурсів, яке після перевірки підприємства анулювало ліцензію. Тоді представники фірми звернулися до суду, щоб оскаржити рішення Міністерства.
ч. 4 ст. 368 КК
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі Розмір неправомірної вигоди має перевищувати 480 250 грн станом на 2019 рік
6
кейс
Павло Меденцев
Господарський суд Одеської області
Найбільшу суму неправомірної вигоди у гривні, яка інкримінується судді, зафіксовано у справі за обвинуваченням судді Павла Меденцева. За версією слідства, суддя нібито вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 570 000 грн за винесення на користь позивача судового рішення у господарській справі за позовом ПП «Смартком» до ПрАТ «Страхове товариство Гарантія» про стягнення страхової виплати в сумі 2,3 млн грн.
ст. 366-1 КК
Декларування недостовірної інформації
2
6
ч. 2/3 ст. 369-2 КК
Зловживання впливом
3
6
кейс
Олег Голяшкін
Вищий адміністративний суд України
Вадим Галічий
Жовтневий районний суд міста Дніпра
Як встановили детективи, суддя нібито отримав неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. доларів США за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто державним службовцем. Також зазначається, що цей суддя був першим, кого затримали безпосередньо після внесення змін до Конституції України щодо обмеження суддівської недоторканності.
Найбільш резонансною справою у цій категорії є справа судді ВАСУ Олега Голяшкіна. Так, за версією детективів, суддя ВАСУ нібито вніс завідомо недостовірні дані до декларацій за 2015 та 2016 роки, не задекларувавши 2 квартири в Києві, що перебувають у його постійному користуванні.
ч. 2 ст. 368-2 КК
Незаконне збагачення При цьому кримінальне провадження підлягатиме закриттю, оскільки 26 лютого 2019 р. Конституційний Суд України визнав статтю 368-2 неконституційною.
4
1
ч. 2 ст. 364 КК
Зловживання владою або службовим становищем
5
1
кейс
Євген Самойленко
Краснолуцький міський суд Луганської області
На думку слідства, суддя нібито не вніс до електронних декларацій за 2015–2016 роки відомості про транспортні засоби та об'єкти нерухомості, які перебувають у нього в користуванні, а також про майно, що перебуває у власності та користуванні його колишньої дружини, на загальну суму понад 17 млн грн.
Тетяна Денисюк
Господарський суд Харківської області
НАБУ зазначає, що суддю обвинувачують у прийнятті нею завідомо неправосудного рішення, яким вона зобов'язала ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать НАК «Нафтогаз України», яка є власністю держави) передати на користь приватного товариства природний газ, попередньо арештований ухвалами слідчого судді у кримінальному провадженні бюро.
Також суддям інкримінували у сукупності злочини, які не є корупційними
ст. 375 КК
Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
8
2
1
ч. 1 ст. 345 КК
Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
10
ч.1 ст. 354 КК
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
9
1
ч. 3 ст. 358 КК
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків та їх збут чи використання
6
3
ч. 1 ст. 263 КК
Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
7
3
кейс
Руслан Юхимук
Окрім отримання неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США, він обвинувачується у: - постановленні завідомо неправосудної ухвалу про зняття арешту з автомобіля, - підробці з метою використання договору купівлі-продажу автомобіля, придбанні та зберіганні без передбаченого законом дозволу пістолетних патронів, що належать до бойових припасів нарізної вогнепальної стрілецької зброї. З 05 травня 2017 року стосовно судді здійснюється спеціальне судове провадження (так званий «заочний розгляд»), оскільки він переховується на території Російської Федерації.
Сєверодонецький міський суд Луганської області
а що з підсудними суддями?
з них: 9 пішли у відставку 4 звільнені ВРП за вчинення істотного дисциплінарного проступку 1 звільнений Президентом у зв'язку з порушенням присяги 1 звільнена ВРП за власним бажанням
Загалом, із 33 суддів обвинувальні акти щодо яких уже було скеровано до суду:
Цікавим є те, що судді, які пішли у відставку за власною заявою, незважаючи на обвинувачення у вчиненні корупційного злочину, можуть отримувати довічне грошове утримання, що передбачено ст. 142 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"
з них: 7 відсторонено до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження 1 є суддею ВАСУ, який з 15 грудня 2017 року перебуває у стані ліквідації, тож суддя не здійснює правосуддя 1 суддя (Олексій Буран), за даними ЄДРСР, востаннє ухвалював рішення ще у березні 2016 року, однак інформації про його відсторонення чи звільнення з посади у відкритих джерелах знайдено не було 8 продовжують здійснювати правосуддя
При цьому 5 були відсторонені на певний строк, який уже минув: це судді Олександр Коваленко, Олег Ющук, Олександр Лисюк, Ігор Мінаєв та Ігор Петрик
1 суддя внаслідок тривалої хвороби помер
За повідомленнями НАБУ та рішеннями ВРП, судді обвинувачуються у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди на загальну суму
1 174 200 грн та 115 900 дол. США
Також 1 суддя вимагав за свої "послуги" 1 000 євро.
від 26 600 грн до 570 000 грн
від 2 500 грн до 500 000 грн
"розцінки" на судові рішення
від 6 000 грн до 10 200 грн
від 2 000 дол. США до 30000 дол. США
кейси
ухвала про зняття арешту з автомобіля у кримінальній справі
$ 4000
$ 5500 - 16 000
$ 30 000
позитивне рішення у справі за позовом про стягнення виплати в сумі 2,3 млн грн.
₴ 570 000
виправдальний вирок
$ 8000
за позитивне рішення у справі за позовом про виплату компенсації в розмірі 1,5 млн грн
€ 1000
₴ 12 000
непритягнення особи до адміністративної відповідальності
уточнююче рішення на користь підприємства у справі про вилучення 13,5 тонн пального органами ДФС
вплив на прокурорів для зміни обвинувачення та ухвалення потрібного рішення
Під час дослідження справ ЧЕСНО. Фільтруй суд! виокремив низку проблем, через які розгляд справ, в яких фігурують судді, стає настільки тривалим
1
Занадто "довгі" підготовчі засідання
Після того, як НАБУ і САП направляють обвинувальний акт до суду, у кримінальному провадженні мають призначити підготовче засідання. У підготовчому судовому засіданні суд має право перевірити, чи відповідає обвинувальний акт вимогам КПК України. Окрім того, суд має визначити дату та місце проведення судового розгляду, з'ясовувати питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, розглянути клопотання учасників судового провадження.
Наприклад, про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту, витребування певних речей чи документів, здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні. Також, вчинити інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду. За результатами підготовчого засідання призначається судовий розгляд. Таким чином, підготовче засідання є лише технічнимзасіданням.
5 днів
строк призначення судового засідання з дня надходження обвинувального акту до суду
За даними з ЄДРСР, у 21 справі, ухвали про призначення підготовчого судового засідання у яких доступні в реєстрі, підготовче судове засідання призначалося від 1 до 426 днів з моменту направлення обвинувального акту правоохоронцями до суду.
Однак на практиці таке технічне засідання ніколи не проводиться у п'ятиденний термін. Деякі підготовчі засідання проводилися (або призначалися) довше, ніж тривало саме розслідування справи НАБУ.
276 днів
у середньому проходило між направленням обвинувального акту до суду і призначенням справи до розгляду по суті
кейс
Олена Горбатенко
Сєвєродонецький міський суд Луганської області
У справі судді підготовче засідання не могло відбутися понад 1 рік та 3 місяці: обвинувальний акт було скеровано у березні 2016 року, а справу призначено до розгляду лише у червні 2017 року. За цей час у липні 2016 року адвокат, якого підозрювали у отриманні 6 тис. дол. США для здійснення впливу на прокурора та суддю Олену Горбатенко, уклав угоду про визнання винуватості, за наслідком якої його було визнано винним у зловживанні впливом. Таким чином, на той момент, коли справу щодо адвоката, який отримав гроші для передачі хабара судді, вже було розглянуто та ухвалено вирок, у справі самої судді ще навіть не відбулося підготовче засідання.
Ігор Петрик
Київський апеляційний адміністративний суд
У справі судді Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Петрика підготовче засідання не відбувалося більше ніж півтора року. Обвинувальний акт відносно судді було скеровано у квітні 2017 року, однак навіть станом на початок листопаду 2018 року у справі так і не почався судовий розгляд.
2
Зміна підсудності справ
За загальним правилом, кримінальне провадження здійснює той суд, у межах території якого було вчинено правопорушення. Якщо за цим правилом має розглядати суд, у якому працює суддя, то кримінальне провадження здійснює суд, найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, однак розміщений у іншій адміністративно-територіальній одиниці.
У випадку, якщо при поданні обвинувального акту було порушено зазначені правила територіальної підсудності або неможливо утворити склад суду для судового розгляду, суд апеляційної інстанції вирішує питання про направлення провадження до іншого суду.
Така процедура значно затягує розгляд справи, бо хоч законом і встановлено, що питання про направлення провадження повинно вирішуватися за 5 днів, але в реальності справа між судами часто передається довго. А якщо ще додати час, який займає призначення підготовчого засідання і його проведення, то така зміна суду може тривати не один місяць.
19 з 34 справ
передавалися до іншого суду на розгляд 4 справи змінювали підсудність двічі, тобто розглядаються вже третім судом.
кейс
Олена Горбатенко
Сєверодонецький міський суд Луганської області
Справу судді розглядає вже третій суд. Спочатку, ще у березні 2016 року, обвинувальний акт був направлений до Ізюмського районного суду. У квітні 2017 Апеляційний суд Харківської області звернувся до Вищого спеціалізованого суду для визначення підсудності, в результаті чого справу передали до Краснолиманського районного суду Донецької області, який також звернувся до Апеляційного суду Донецької області з поданням про направлення провадження в інший суд. У червні 2016 справа дісталася Слов'янському міськрайонному суду Донецької області. Тобто у цій справі 4 місяці тільки визначався суд, який буде її розглядати.
3
Відсутність бажання розглядати справи
У суспільстві існує припущення, що часто суди штучно затягують розгляд справ. Така теза підтверджується тим, що згідно із звітом судового моніторингу у справах НАБУ-САП, більше половини призначених судових засідань не відбулось. Часто така ситуація виникала саме через відсутність суддів.
кейс
Руслан Юхимук
Сєверодонецький міський суд Луганської області
Розгляд справ щодо судді та посередника відбувався окремо і, що цікаво, із значною різницею у часі. Справу адвоката, який, за версією детективів, був посередником між особою, яка надавала неправомірну вигоду і суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимуком Русланом розглянули за 1 рік і 4 місяці. В той час як справу самого Юхимука розглядають вже понад 2,5 роки. В результаті адвоката визнали винуватим у одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави – судді.
4
Широка географія розгляду
Тільки 26% усіх справ розглядаються у місті Києві, де розташована Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Всі інші справи розглядаються в 13 різних областях країни – або за місцем вчинення злочину, або внаслідок неодноразової зміни територіальної підсудності. Через те, що працівникам САПу доводиться їздити "за справами" по всій країні, однією з причин, через які іноді переносять засідання, стає неможливість участі прокурора.
Про це йдеться у звіті за підсумками піврічного моніторингу розгляду усіх справ НАБУ-САП у судах. Спрощенню участі прокурорів у засіданнях не сприяють і суди, як у справі судді Сергія Лазюка, кримінальні провадження щодо якого Апеляційний суд Полтавської області не об'єднав, тож вони розглядаються у різних судах Полтавської області.
кейс
Сергій Лазюк
Дзержинський районний суд міста Харкова
НАБУ та САП у 2016 та 2018 роках направили 2 обвинувальні акти щодо ймовірного отримання неправомірної вигоди. Полтавський районний суд Полтавської області направив подання до Апеляційного суду Полтавської області задля вирішення питання про об'єднання двох проваджень, які розглядалися Полтавським районним судом Полтавської області та Октябрським районним судом міста Полтави. Однак Апеляційний суд Полтавської області відмовив у задоволенні подання через те, що не вбачав у цьому доцільності.
висновок
Сподіваємося, що запуск Вищого антикорупційного суду змінить ситуацію із вищевказаними кримінальними провадженнями, оскільки відповідно до законодавства судовий розгляд незавершених справ має бути здійснений саме новоствореним антикорупційним судом.
Ефективність розгляду кримінальних проваджень відносно суддів можна буде оцінювати навіть на початку діяльності – хоча б за строками проведення підготовчих судових засідань.
У будь-якому разі, у рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! буде здійснюватися подальший моніторинг судових справ відносно суддів.