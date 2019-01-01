У справі судді підготовче засідання не могло відбутися понад 1 рік та 3 місяці: обвинувальний акт було скеровано у березні 2016 року, а справу призначено до розгляду лише у червні 2017 року. За цей час у липні 2016 року адвокат, якого підозрювали у отриманні 6 тис. дол. США для здійснення впливу на прокурора та суддю Олену Горбатенко, уклав угоду про визнання винуватості, за наслідком якої його було визнано винним у зловживанні впливом.

Таким чином, на той момент, коли справу щодо адвоката, який отримав гроші для передачі хабара судді, вже було розглянуто та ухвалено вирок, у справі самої судді ще навіть не відбулося підготовче засідання.

