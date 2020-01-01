Аварія на Чорнобильській АЕС, що сталася на території України, — найбільша ядерна катастрофа в історії людства за кількістю загиблих і постраждалих. Сьогодні її причинами вважають і неправильно спроектований реактор, і те, що персонал не проінформували про небезпеки, а головно, що в часи СРСР масштаби аварії приховувалося керівництвом — і станції, і країни.



Для світу Чорнобиль — уособлення крихкості довкілля, символ загрози, яку може заподіяти людська діяльність. Українцям і трагедія, і її замовчування показали вплив маловідомого поняття «екологія» на життя і те, наскільки радянська система це життя не цінувала.



Спершу в Києві, а потім по всій Україні чорнобильська катастрофа змусила людей почати виходити на перші екологічні мітинги і протести. Від Нетішина на Західній Україні, де мешканців лякала добудова нових блоків на Хмельницькій АЕС, до промислового Запоріжжя, де жителі вимагали зупинити шкідливі викиди коксохімічного заводу. Будівельники ставали активістами природоохоронних організацій, музейні працівники ночами клеїли запрошення на антиядерні пікети, студенти-екоанархісти вилазили на заводські труби і цілодобово страйкували - так в Україні зароджувався екологічний рух.



Лабораторія журналістики суспільного інітересу зібрала, а "Українська Правда" публікує фото, відео- та аудіо хроніку виникнення екосвідомості українців та їх боротьби за права на безпечне довкілля на зламі 80-90-х років.

