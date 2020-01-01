Влада не йшла
на контакт. Не хотіла навіть обговорювати цю тему. Тема екологічної безпеки стала
надзвичайно актуальною, коли у нас в області зросла кількість онкохвороб. Діти стали
масово хворіти. І на уроках втрачали свідомість. Це поширювалися такі
чутки.
Після і МАГАТЕ
зайшло сюди, й контроль став більший, спеціалісти почали розказувати наскільки це
небезпечно, що це є інший тип блоку, не такий як на Чорнобильській АЕС. Тобто,
заспокоїли. А найбільше говорили, що електрика дорога, а тут є атомна станція, яка
її виробляє. Люди втомилися боротися з ефемерною радіацією.
Протестувальники поставили біля Хмельницької
атомної станції намети.
Іван Демянюк
учасник
екопротестів у Нетішині (1989-1990), працював у школі
Микола Бендюк
учасник
екопротестів у Нетішині (1989-1990), працював у музеї
Верховна Рада України достроково зняла
мораторій на будівництво нових атомних електростанцій.
Другий ядерний
реактор на Хмельницькій АЕС підключили у 2004 році.
Верховна Рада УРСР вводить п'ятирічний
мораторій на будівництво нових блоків. Атомники заявляють, що хочуть довести другий блок
Хмельницької АЕС до гарячої обкатки та його законсервувати. Наступного дня протестувальники
блокують вхід до станції. Врешті будівництво на АЕС у Нетішині зупинилося.
Влада не йшла на контакт. Не хотіла
навіть обговорювати цю тему. Тема екологічної безпеки стала надзвичайно актуальною, коли
у нас в області зросла кількість онкохвороб. Діти стали масово хворіти. І на уроках
втрачали свідомість. Це поширювалися такі чутки.
Іван Демянюк
учасник
екопротестів у Нетішині (1989-1990), працював у школі
Після і МАГАТЕ зайшло сюди, й контроль
став більший, спеціалісти почали розказувати наскільки це небезпечно, що це є інший тип
блоку, не такий як на Чорнобильській АЕС. Тобто, заспокоїли. А найбільше говорили, що
електрика дорога, а тут є атомна станція, яка її виробляє. Люди втомилися боротися з
ефемерною радіацією.
Микола Бендюк
учасник
екопротестів у Нетішині (1989-1990), працював у музеї