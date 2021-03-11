До 2017 року Бабко не декларувала свого співмешканця та батька своєї доньки - Сергія Кубрака. У декларації відсутня інформація щодо корпоративних прав Сергія Кубрака, зокрема, співмешканець кандидатки є засновником ПП «БПС-БУДІВНИЦТВО ПЛОСКОСТНИХ СПОРУДЖЕНЬ» та ПП "ОБ'ЄДНАНА ГРУПА СЕРВІСА".





