За
інформацією
Громадської ради доброчесності, суддя допускав
недекларування своїх майнових прав. У 2015 та 2016 роках не вказав право
власності на автомобіль ВАЗ 21099 1999 року випуску. Також відсутній дохід
від відчуження рухомого майна.
У деклараціях за
2015
та
2016
роки суддя Коровайко вказує, що користується квартирою площею
146 кв.м, яку його матір придбала у 2012 році. У 2016 році мати судді
подарувала цю квартиру його дружині.
Відповідно до декларацій
кандидата, за останньою оцінкою вартість квартири - 303 405 грн. Це очевидно
занижена ціна, адже,
ринкова
вартість такого житла може сягати 90 000 доларів. При цьому
варто зазначити, що мати судді 1944 року народження й придбала квартиру в 68
років, будучи пенсіонеркою. Ймовірно, квартира була придбана за кошти судді
та оформлена на його матір.
В жодній з декларацій кандидат не
вказував, що його дружині, Коровайко Галині Григорівні, належить на праві
спільної часткової власності 5/100 частин нежитлової будівлі загальною
площею 898 кв. м у Новій Каховці по вул. Букіна, 70б.
Також
кандидат міг приховувати майно шляхом оформлення його на родичів. Зокрема,
йдеться про:
▪ дві квартири у Сімферополі площами 65,1 кв.м та
34.8 кв.м, які придбала матір у 2000 та 2004 роках;
▪ квартира
в Одесі площею 95,7 кв.м, придбана сином судді у віці 26 років.
У судді з дружиною є автомобіль Volkswagen Touareg, придбаний у 2013-му за
півмільйона гривень, що ледь не вдвічі більше за його річний дохід у
2014-му.