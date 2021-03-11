Суддя
Шостого апеляційного адміністративного суду
Михайло
Кобаль був у колегії, котра скасувала
рішення Мінкульту про занесення історичної будівлі в центрі Києва по вулиці
Грушевського до держреєстру пам'яток, задовольнивши вимоги приватного ТОВ
«Грааль».
ТОВ «Грааль», за даними
«Української правди», пов'язане із Табачником, ексміністром освіти часів
Януковича. Фірма намагалася звести на вказаному місці висотку, котра,
очевидно, резонуватиме із суцільним архітектурним ансамблем центральної
частини Києва.
У 2011 році Вища кваліфікаційна комісія суддів
внесла пропозицію про звільнення Кобаля з посади судді за порушення присяги.
Але Вища рада юстиції, до складу якої входили Андрій Портнов, Сергій
Ківалов, Інна Отрош, відмовилась
звільняти Кобаля з посади.
2016 року Вища кваліфкомісія суддів
вирішила, що Кобаль не здатен здійснювати правосуддя, але він успішно
оскаржив це рішення до суду. Уже в 2019 році ВККС у тому ж складі визнала
Михайла
Кобаля доброчесним.
2015 року мати судді придбала квартиру в
київській новобудові площею 129 кв.м, а також 2 гаража в цьому комплексі. Вартість
подібного за площею
помешкання у цьому ж будинку – 3,8 млн грн без урахування вартості гаражів.
Можливість придбати коштовне майно пенсіонеркою викликає сумніви, адже та
ніколи не займалася бізнесом та раніше працювала у відділі культури і
туризму Мукачівської райдержадміністрації.