Журавська Олена Василівна

Суддя Деснянського районного суду міста Києва



У часи Майдану Олена Журавська засуджувала невинних учасників протестів. Зокрема, відправила за ґрати 19-річного євромайданівця Сергія Мартинюка, якого в розпал протестних подій затримали правоохоронці по вулиці Інститутській. За словами судді, хлопець нібито був агресивний і навіть побив беркутівців. Відповідно до даних прокурора, вину хлопця у побитті аж 100 беркутівців підтверджували вилучені при затримані докази – каска і кофта. Під час співбесіди Журавська переконувала ВККС, що Мартинюк не був проти ув'язнення і взагалі не вважала його учасником Майдану.



Судила вона й учасників поїздки Автомайдану до Межигір'я. Олена Журавська на три місяці позбавила водійських прав О. Сємак. Справа слухалась за відсутності водійки, а в матеріалах було пропущене прізвище інспектора ДАІ, який виписував протокол. На думку Громадської ради доброчесності, постанова не є вмотивованою. Тут Журавська теж стверджувала, що навіть не здогадувалась, що ця справа стосується подій Майдану.



Жодного покарання за рішення під час Майдану суддя Журавська не понесла – ВРП відмовилась розглядати скаргу Автомайдану.

