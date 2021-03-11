9-11 березня 2021 року відбудеться Всеукраїнський з'їзд суддів.

На ньому 291 суддя з усієї України буде обирати 4 членів Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя – ключовий орган судової системи, саме він має звільняти суддів за порушення та призначати тих, щодо яких немає сумнівів у доброчесності та професіоналізмі.

Натомість чинна Вища рада правосуддя покриває недоброчесних суддів, зокрема, голову ОАСКу Павла Вовка та його колег, щодо яких йде розслідування НАБУ, тисне на суддів-викривачів, відпускає суддів, обвинувачених у корупції у почесну відставку з чималим утриманням.

Зі списком ключових провалів Вищої ради правосуддя можна ознайомитися тут, а хто зараз входить до складу ВРП тут.

Саме тому перезавантаження Вищої ради правосуддя з проведенням прозорого конкурсу є вимогою наших міжнародних партнерів та умовою для отримання Україною фінансової допомоги.

Натомість з'їзд суддів планує обрати 4 членів Вищої ради правосуддя без проведення конкурсу та перевірок на доброчесність чи компетентність.

На посаду членів ВРП претендують 34 кандидати, серед яких судді, які перебувають на лаві підсудних Вищого антикорупційного суду, судді Майдану, судді, які не змогли набрати достатню кількість балів при перевірці знання законодавства чи мають статки неспіврозмірні з рівнем доходів.

Автомайдан та Центр протидії корупції проаналізували всіх кандидатів на посаду членів Вищої ради правосуддя та розповідають про ключові зашквари та найбільш одіозних кандидатів, які претендують на крісло суддів над суддями.


Кандидати на посаду членів ВРП
Журавська Олена Василівна
Суддя Деснянського районного суду міста Києва

У часи Майдану Олена Журавська засуджувала невинних учасників протестів. Зокрема, відправила за ґрати 19-річного євромайданівця Сергія Мартинюка, якого в розпал протестних подій затримали правоохоронці по вулиці Інститутській. За словами судді, хлопець нібито був агресивний і навіть побив беркутівців. Відповідно до даних прокурора, вину хлопця у побитті аж 100 беркутівців підтверджували вилучені при затримані докази – каска і кофта. Під час співбесіди Журавська переконувала ВККС, що Мартинюк не був проти ув'язнення і взагалі не вважала його учасником Майдану.

Судила вона й учасників поїздки Автомайдану до Межигір'я. Олена Журавська на три місяці позбавила водійських прав О. Сємак. Справа слухалась за відсутності водійки, а в матеріалах було пропущене прізвище інспектора ДАІ, який виписував протокол. На думку Громадської ради доброчесності, постанова не є вмотивованою. Тут Журавська теж стверджувала, що навіть не здогадувалась, що ця справа стосується подій Майдану.

Жодного покарання за рішення під час Майдану суддя Журавська не понесла – ВРП відмовилась розглядати скаргу Автомайдану.
Борщов Ігор Олексійович
Суддя Київського районного суду Одеси

Попри те, що стаття 10 Конституції України визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Це також єдина мова, якою здійснюється судочинство. Однак суддя Борщов неодноразово використовував у своїх рішеннях російську мову. Зокрема, в реєстрі судових рішень постанова судді по справі № 1512/1-77/11 датована 20 вересня 2019 року та написана російською мовою. Це вказує на пряме та свідоме порушення кандидатом Ігорем Борщовим українського законодавства.
Проскурняк Ігор Георгійович
Голова Садгірського районного суду м. Чернівців

У травні 2018 року кандидат Ігор Проскурняк при розгляді справи щодо отримання неправомірної вигоди порушив таємницю нарадчої кімнати. Це дозволило судам вищої інстанції скасувати винесений ним вирок. Так, Ігор Проскурняк у той час, коли мав бути в нарадчій кімнаті, виніс рішення в іншій справі, чим порушив процедуру. У результаті винесений ним вирок (5 років позбавлення волі) щодо чиновника управління Держпраці в Чернівецькій області, якого звинувачували в вимаганні хабаря, був скасований Верховним Судом та повернутий на розгляд до першої інстанції.

Відповідно до суддівського досьє, Ігор Проскурняк перебував на підвищенні кваліфікації у Національній школі суддів від 16.03.2015 до 27.03.2015, проте у цей час суддя ухвалив мінімум два судових рішення: 66281447, 66281030.


Бутенко Володимир Іванович
Колишній член Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) – орган, відповідальний за провал судової реформи 2016 року. Саме ВККС проводила кваліфікаційне оцінювання суддів, за наслідками якого сотні негідних суддів залишились на посадах та отримали значне підвищення зарплати. 2019 року весь склад ВККС був звільнений Верховною Радою.

Колегія ВККС, у яку входив Бутенко, визнала доброчесними чимало одіозних суддів. Зокрема, суддю ОАСК Кирила Гарника, до майна якого є чимало питань. Суддя з Деснянського суду м. Києва та кандидатка на посаду члена ВРП Олена Журавська, яка в часи Майдану кидала за ґрати учасників протестів та забирала водійські посвідчення за поїздку до Межигір'я Януковича, теж визнана доброчесною завдяки Бутенку. Ще один суддя Майдану зі Святошинського суду - Тарас Заєць - був визнаний недоброчесним міжнародними експертами й вибув з конкурсу до Антикорсуду. Однак вже через два місяці Колегія за участі Бутенка визнала його таким, що відповідає обійманій посаді.

Бутенко спіймався на несвоєчасному декларуванні. НАЗК склало на нього протокол, з розглядом якого тягнула суддя Солом'янського суду Олена Мозолевська. Зрештою, його виправдали, а Мозолевська пройшла оцінювання у того ж Бутенка, попри очевидний конфлікт інтересів.

Бутенко також засвітився на дні народження у судді Окружного адміністративного суду м. Києва Євгена Аблова.


Кобаль Михайло Іванович
Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду

Михайло Кобаль був у колегії, котра скасувала рішення Мінкульту про занесення історичної будівлі в центрі Києва по вулиці Грушевського до держреєстру пам'яток, задовольнивши вимоги приватного ТОВ «Грааль».

ТОВ «Грааль», за даними «Української правди», пов'язане із Табачником, ексміністром освіти часів Януковича. Фірма намагалася звести на вказаному місці висотку, котра, очевидно, резонуватиме із суцільним архітектурним ансамблем центральної частини Києва.

У 2011 році Вища кваліфікаційна комісія суддів внесла пропозицію про звільнення Кобаля з посади судді за порушення присяги. Але Вища рада юстиції, до складу якої входили Андрій Портнов, Сергій Ківалов, Інна Отрош, відмовилась звільняти Кобаля з посади.

2016 року Вища кваліфкомісія суддів вирішила, що Кобаль не здатен здійснювати правосуддя, але він успішно оскаржив це рішення до суду. Уже в 2019 році ВККС у тому ж складі визнала Михайла Кобаля доброчесним.

2015 року мати судді придбала квартиру в київській новобудові площею 129 кв.м, а також 2 гаража в цьому комплексі. Вартість подібного за площею помешкання у цьому ж будинку – 3,8 млн грн без урахування вартості гаражів. Можливість придбати коштовне майно пенсіонеркою викликає сумніви, адже та ніколи не займалася бізнесом та раніше працювала у відділі культури і туризму Мукачівської райдержадміністрації.
Денисюк Тетяна Станіславівна
Господарський суд Харківської області

Наразі Тетяна Денисюк перебуває на лаві підсудних Вищого антикорупційного суду за винесення нею сумнівного рішення та зловживання службовим становищем.

2017 року Кандидатка зобов'язала ПАТ "Укргазвидобування" передати на користь приватного підприємства природний газ, який був арештований у так званій справі Онищенка.

2018 року антикорупційна прокуратура повідомила їй про підозру, а потім передала справу у Вищий антикорсуд, де вона досі розглядається.
Тимошенко Олександр Михайлович
Суддя Господарського суду Житомирської області

Громадська рада доброчесності зробила висновок про невідповідність Тимошенка критеріям доброчесності та професійної етики.

Суддя системно порушував норми закону, за що навіть був покараний Вищою радою правосуддя. Зокрема, він розглядав справи в обхід системи авторозподілу.

Суддя також має сумнівні статки. Зокрема, у рішенні Корольовського районного суду м. Житомира стверджується, що у він нібито передав 160 000 доларів третій особі в рахунок оплати будинку та земельної ділянки, однак, звідки суддя взяв цю суму коштів, невідомо. Крім цього, сумнівним залишається факт набуття суддею будинку у власність.
Жук Андрій Володимирович
Суддя Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду

Влітку 2013 року суддя заборонив проведення мирних зібрань у Тернополі. Підставою заборони Андрій Жук вказав «проведення святкових богослужінь».

Кандидат є представником типової суддівської родини:

Дружина Кандидата – Хрущ Вікторія Леонідівна – суддя Тернопільського окружного адміністративного суду

Мати Кандидата – Жук Галина Андріївна – суддя Північного апеляційного господарського суду у відставці

Чоловік сестри - Галіян Ігор Михайлович (чоловік сестри) – суддя Монастириського районного суду Тернопільської області.


Бондарєв Едуард Миколайович
Суддя Господарського суду Дніпропетровської області

Кандидат ухвалював рішення на користь компанії олігарха Фірташа про відтермінування виплати боргів у липні 2018 та лютому 2019. Це дозволило відстрочити сплату Нафтогазу 362 млн грн.
Бойко Олександр Юрійович
Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

У 2017 році суддя відразу після закінчення судового засідання безпосередньо в залі суду застосував фізичну силу до вільного слухача та наказав судовій охороні затримати його. Цей епізод було зафіксовано на відео.

У 2018 році суддя був відсторонений від здійснення правосуддя на 6 місяців з позбавленням права на отримання доплат і відправленням на додаткове навчання в Національну школу суддів за те, що неодноразово розглядав скарги на рішення прокурора, які не підлягали оскарженню під час досудового розслідування, чим фактично звільняв підозрюваних від відповідальності (за статтями про отримання хабара, шахрайство).
Саліхов Віталій Валерійович
Суддя Київського апеляційного суду

У 2016 році колегія за участі Кандидата заборонила вільному слухачеві проводити відеозйомку судового засідання, чим порушили його права. Головуюча на засідання заявила, що «всі присутні в залі суду мають беззастережно підкорятися головуючому». При цьому кандидат жодним чином не відреагував на неправомірні дії колеги.


Короткевич Микола Євгенович
Екссуддя Верховного суду України

Попри те, що Короткевич має величезний досвід роботи суддею (суддівську кар'єру Короткевич розпочав ще 1981 року), під час конкурсу до Верховного Суду він не набрав достатньої кількості балів на іспиті.

У 2008 році суддя отримав у власність від Київської міської ради земельну ділянку площею 0,1 га у котеджному містечку біля р. Десенка у Деснянському районі міста Києва. При цьому, за повідомленням «Наших грошей», такі ж земельні ділянки отримали бінші судді з різних судів. За інформацією «Обкому» землю, передану суддям, у 1991 році виділяли людям, які були евакуйовані із зони відчуження внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Сини Кандидата володіють чималою кількістю майна вартістю сотні тисяч доларів, опис статків родини в розслідуванні PROSUD.
ІНШІ СУМНІВНІ КАНДИДАТИ
Шевцова Наталія Володимирівна
Суддя КАС ВС

На першому конкурсі до Верховного суду отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.


Костенко Владислав Геннадійович
Суддя Ковпаківського райсуду м.Сум

Не отримав достатньої кількості балів на іспиті під час першого конкурсу до Верховного суду


Васильченко Віталій Васильович
Голова райсуду у Запорізькій області

На конкурсі до Верховного суду отримав менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту


Гирич Сергій Васильович
Суддя Личаківського районного суду м.Львова

Син судді був директором фірм, бенефіціаром яких є діти Дубневича. У зв'язку із цим НАБУ проводило у 2019 році санкціонований ВАКС обшук щодо можливого відмивання грошей, недостовірного декларування та ухилення від сплати податків.


Рябішин Андрій Олександрович
Суддя Полтавського апеляційного суду
Громадська рада доброчесності під час конкурсу до Верховного суду виявила ряд розбіжностей в майнових деклараціях Кандидата.
Також кандидат неодноразово перетинав кордон з Російською Федерацією вже після Анексії Криму (протягом 2015-2018).


Паламар Петро Іванович
Суддя Господарського суду м. Києва

У 2007 році кандидат отримав службову квартиру площею 124 кв.м в Києві, яку приватизував на дочок у 2010 році. На двох з дружиною задекларував близько 250 тис у.о.заощаджень.


Савицький Олег Антонович
Суддя Шевченківського районного суду м. Києва
У 2007 році приватизував на свою дружину службову квартиру 127,9 кв.м, при цьому дружина мала житловий будинок у Києво-Святошинському районі, площею 66,9 кв.м.


Васильєва Ірина Анатоліївна
Суддя Верховного суду

Головує у колегії, яка затягує з розглядом справи щодо судді Майдану Оксани Царевич.
ЩО ДАЛІ?
Громадські організації закликають делегатів Всеукраїнського з'їзду суддів не брати участь у фарсі та не обирати членів ВРП у такий спосіб.

Обрання 4х (зі 16) членів без проведення прозорого конкурсу зацементує суддівське свавілля ще на найближчі кілька років і остаточно знищить віру людей у справедливість.


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