«Самоповернення в Крим»

У Криму Леране спершу працювала в місцевій газеті, потім в маркетингу. У 2014 стала активісткою, як і її чоловік Руслан. Він працював у супермаркеті в Криму і брав на роботу проукраїнськи налаштованих людей. У керівництва виникли підозри. Так у 2016 подружжя перебралося до Ірпеня під Києвом.



Через місяць після переїзду чоловік Леране помер від двосторонньої пневмонії.



Леране відкрила невеличке кафе, але через карантин була вимушена його закрити. Ми спостерігаємо за майстеркласом з виробництва сарми. Це — голубці з виноградного листя. Ця страва особлива для родини Леране. Її прабабця приготувала сарму у ніч проти 18 травня 1944 року й лягла спати з передчуттям, що на сніданок у дітей буде сарма. Але не судилось — родину депортували, як і решту 300 тисяч кримських татар. Відтоді щороку в день трагедії в родині готували цю справу. І якщо в Узбекистані виноградники обривала бабця Леране, у Сімферополі — її мама, то тепер сама Леране шукає в травні виноградне листя в Ірпені. А Київ для неї — місце, де вона чекає, коли скажуть: «Можна додому, в Крим».

Мені в Криму здавалося, що всі знають про кримські проблеми, просто зайняті своїми справами. Але тут я дізнався, що взагалі кримських татар не знають. У людей якийсь був стереотип: на конях з луком, у-у-у, чух-чух, жінок понасмикували і повезли їх у рабство. І все. Тепер ми тут, і нас знають, і знають, що є Крим, і є кримські татари, і що Крим — це Україна.

Ескендер Буджуров

Мені кажуть: навіщо тобі з двома вищими освітами смажити чебуреки і янтики? У мене просто зв'язок такий з батьківщиною. Через їжу. Я навіть нічого цінного не взяла, бо була надія, що скоро повернемося. Ми ж приїхали з двома сумками. А ось цей зв'язок, коли до тебе приходять, замовляють чебуреки і починають говорити: найсуперовіші чебуреки, такі, як їли люди в Криму. Все кримське сама створюю довкола себе.

Леране Хайбуллаєва

У Сєіта-Яг’ї в Алушті залишилася мама дружини. Нині він президент Фонду культурної спадщини. Полюбив Київ, куди переїхав у 2014 із сином, щоб той здобув освіту.

Донька сиділа на дивані після навчання, плакала. І я у неї запитав: «Чому ти плачеш?» Вона сказала: «Я втратила всіх друзів». У її групі в університеті більшість підтримали Росію. Цього ж дня прийшла дружина, що працює в школі, і розповіла жахливу історію, після якої я зрозумів, що ми жити там не можемо. Вчителька української мови прийшла на урок, а один з 9-класників встав, порвав підручник з української мови і сказав: «Ваш час закінчився». Вчительці було 72 роки. Їй стало зле. А після того, як я дізнався, що мій син співає воєнних пісень, а у школах вимагають шити військову форму до 9 травня, зрозумів, що майбутнього у нього не буде.

Сєіт-Яг’я Казаков

Заради дітей Крим залишила Ельміра Катакі. У 2014 старшій було 8 років, найменшій — трохи більше року. Оселились у передмісті Києва — Броварах. Мали при собі чотири сумки і 600 доларів у кишені. Ані знайомих, ані друзів. Чоловік у Криму працював будівельником, але тут змінив роботу: спершу став барменом, а потім вивчився на сомельє. Юристка за фахом, Ельміра мріяла навчитися кримськотатарської вишивки. Закінчила курси — і тепер робить костюми, вишиті традиційними кримськотатарськими візерунками. На вшануванні Конотопської битви (у 1659 році війська гетьмана Виговського разом з Кримським ханством билися проти московського війська) стояла у власноруч зробленому костюмі й з прапором. Її спитали, чи це прапор Казахстану. Каже, тепер тут її роль — розповідати про кримських татар.

Мій чоловік відразу сказав — все, їдемо з Криму! Для мене це все було дуже болісно. Я бачила, що мій батько робив усе, аби повернутися до Криму, жити на батьківщині. Всі мої предки до того, від Катерини, вони всі жили тут в Криму. Всі вони старались і терпіли, подолали всі можливі труднощі, а я поїду? Але я не змогла, правда. Я вважаю, що ті, хто там залишився, у них більше сили духу, ніж у мене.

Ельміра Катакі

На будинку Ільвера Аметова в заснованому ним селищі Асрет, що під Судаком, велетенський блакитний кримськотатарський прапор. Ільверу Ганієвичу 70. Каже, що за України заробляв з базарчика і орендованого на 5 років пляжу. Тепер усе відібрали.

У мене одне кафе лишилося, яке якось перебивається. Не знаю, чого вони хочуть. Ну і хрін з ним, нехай забирають! І це теж. Вони що, хочуть нас залякати? Це навряд чи, не вийде, мій народ вже не боїться нічого.

Ільвер Аметов

Ульвіє Аблаєва виходить на набережну. Її рід до депортації жив в Алушті. Їй 57 років, і фактично з її народження родина намагалася повернутися до Криму. На Ульвіє радянська міліція вдягла наручники, ще коли їй було 13. Наприкінці 1970-х її родину знову депортували. Арешти, мітинги, пікети, табори самопоселення... Москва, Зуя, Дегірменкой... Ульвіє втратила здоров’я. Навчилася писати лівою, бо після однієї з сутичок права рука не працює. Повільно й обережно перебирає фотографії. Її архів — архів самоповернення цілого народу.

Знаєте, я вважаю, коли повернулися — це перемога. Якби ми тоді не поверталися, ми б взагалі не повернулися.

Ульвіє Аблаєва