ВІДСУДЖЕНА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА:

Проте на цьому історія не завершилася. У 2017
році забудовник дізнався, що Мінкульт все ж таки не виключив будинки з Державного реєстру
нерухомих пам'яток України. 9 липня 2019 року знову був суд. Цього разу ОАСК скасував
пункт додатку до наказу Міністерства культури від 2014 року, яким садиба XIX ст. була
внесена до реєстру.
Згодом Міністерство культури, молоді та спорту України, Департамент
охорони культурної спадщини КМДА та ГО «Зелена хвилина» оскаржили це рішення. На радість, 3
березня 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд м. Києва скасував
липневе рішення ОАСК щодо виключення садиби із Державного реєстру нерухомих пам'яток
України.
Однак маятник хитнувся на сторону добра не надовго. Касаційний
адміністративний суд у закритому режимі, без повідомлення сторін, 2 лютого 2021 року
розглянув касаційну скаргу «Конвалія-нерухомість» на постанову
Шостого апеляційного адмінсуду та скасував
її (суддя — Ігор Желєзний). Разом із тим, справу направили на подальший розгляд суду
апеляційної інстанції. Як наслідок, 26 травня 2021 року комплекс будівель втратив охоронний
статус комплексної пам'ятки — вже за рішенням
судді Шостого апеляційного адміністративного суду Євгена Чаку. Крапку в історії має
поставити Верховний Суд.