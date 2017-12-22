ВІДСУДЖЕНА АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА:

Комплекс датується ХІХ сторіччям. Складається із двох житлових будинків й одного флігеля на Подолі. Адреси будинків на вулиці вулиці Хорива — 2-А, 2-Б, 2-Д (поруч із церквою Миколи Притиска, позаду Житнього ринку).



Прибутковий будинок 2-А — зразок житлово-торговельної споруди Подолу межі ХІХ-ХХ сторіч. Цю чотириповерхову цегляну, тиньковану, пофарбовану споруду з підвалом і бляшаним дахом будівлю звели у 1897 році. Будинок № 2-Б — одна з небагатьох споруд в Києві доби класицизму. Будинок зведений ще у 1830 році, перебудований у 1875-му та надбудований у 1897-му. Будинок за адресою Хорива, 2-Д — це двоповерховий флігель, що є елементом традиційної подільської садиби. Збудований 1895 року у глибині садиби, має Г-подібну форму. Власністю Дмитрієва садиба стала у 1886 році. На той час там велися будівельні роботи за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва.



15 жовтня 2014 року Міністерство культури України внесло будинки комплексу до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки архітектури місцевого значення.

