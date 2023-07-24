Публікація секретних даних та атаки росії: чому важливо захищати дані та боротися за нацбезпеку? Двадцятиоднорічному американському військовослужбовцю Національної військово-повітряної гвардії Масачуссетсу Джеку Тейшейрі оголосили підозру через публікацію секретних документів у геймерській соцмережі Discord. Наразі підозрюваний не визнає себе винним. Наступне слухання у справі відбудеться 9 серпня.



"Кого він піддав ризику? Ви можете скласти список довгий, як телефонний довідник: солдати, медичний персонал… український персонал, українські солдати", – сказав суддя Девід Хеннессі. "Ми не знаємо, скільки людей він поставив під загрозу".



З 24 лютого 2022 року росія регулярно здійснює кібератаки проти України. Станом на лютий цього року від початку повномасштабного вторгнення в країні зафіксували понад 4 500 кібератак. У 2020 році їх було всього 800, а в 2021 – близько 2 000. Наразі росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня. Їхні цілі різні: державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури тощо.



"Безпекова криза в Чорному морі, викликана нещодавніми ракетними ударами росії по порту в Одесі та виходом росії із зернової угоди, створює пряму загрозу для зернового коридору та експорту продовольства з України, а, отже, для забезпечення продовольством сотень мільйонів населення глобального Півдня. Ця ситуація яскраво демонструє, наскільки глобальна безпека є важливою у 21 столітті. Ведучи загарбницьку війну, росія, по суті, на державному рівні займається піратством проти міжнародного судноплавства на шляху в Україну та з України. Блокування Чорного моря росією – це не лише регіональна, але й глобальна проблема, яка охоплює кілька сфер: від політичної та військової до правової, економічної, соціальної та екологічної.



Проблема настільки складна, що її неможливо вирішити силами лише однієї країни або із застосуванням лише військових інструментів. Натомість потрібен глобальний підхід на чолі з НАТО та ЄС, активна залученість країн регіону Чорного моря, зокрема Туреччини, а також критично важливою є стратегічна підтримка США", — ззаначає Марк Войджер, директор магістерської програми Global Management та викладач курсу "Система міжнародної безпеки" в Амерікан Юніверсіті Київ.



Відтак захист інформації та об’єктів вийшли за межі інтересів окремих персоналій, організацій чи країн, та стали питанням глобальної безпеки.

