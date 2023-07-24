Глобалізація та світові війни – виклики для міжнародної безпеки у 21 столітті. З початком російсько-української війни ситуація ще більш загострилася. Тож тепер обізнаність у міжнародній політиці, питаннях миру та війни стали актуальними як ніколи раніше.
Де можна дізнатися більше про глобальну безпеку та для кого це може бути важливим й цікавим – у матеріалі.
Двадцятиоднорічному американському військовослужбовцю Національної військово-повітряної гвардії Масачуссетсу Джеку Тейшейрі оголосили підозру через публікацію секретних документів у геймерській соцмережі Discord. Наразі підозрюваний не визнає себе винним. Наступне слухання у справі відбудеться 9 серпня.
"Кого він піддав ризику? Ви можете скласти список довгий, як телефонний довідник: солдати, медичний персонал… український персонал, українські солдати", – сказав суддя Девід Хеннессі. "Ми не знаємо, скільки людей він поставив під загрозу".
З 24 лютого 2022 року росія регулярно здійснює кібератаки проти України. Станом на лютий цього року від початку повномасштабного вторгнення в країні зафіксували понад 4 500 кібератак. У 2020 році їх було всього 800, а в 2021 – близько 2 000. Наразі росія здійснює в середньому понад 10 кібератак щодня. Їхні цілі різні: державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури тощо.
"Безпекова криза в Чорному морі, викликана нещодавніми ракетними ударами росії по порту в Одесі та виходом росії із зернової угоди, створює пряму загрозу для зернового коридору та експорту продовольства з України, а, отже, для забезпечення продовольством сотень мільйонів населення глобального Півдня. Ця ситуація яскраво демонструє, наскільки глобальна безпека є важливою у 21 столітті. Ведучи загарбницьку війну, росія, по суті, на державному рівні займається піратством проти міжнародного судноплавства на шляху в Україну та з України. Блокування Чорного моря росією – це не лише регіональна, але й глобальна проблема, яка охоплює кілька сфер: від політичної та військової до правової, економічної, соціальної та екологічної.
Проблема настільки складна, що її неможливо вирішити силами лише однієї країни або із застосуванням лише військових інструментів. Натомість потрібен глобальний підхід на чолі з НАТО та ЄС, активна залученість країн регіону Чорного моря, зокрема Туреччини, а також критично важливою є стратегічна підтримка США", — ззаначає Марк Войджер, директор магістерської програми Global Management та викладач курсу "Система міжнародної безпеки" в Амерікан Юніверсіті Київ.
Відтак захист інформації та об’єктів вийшли за межі інтересів окремих персоналій, організацій чи країн, та стали питанням глобальної безпеки.
Двадцять років тому Arizona State University (ASU) поставив за мету давати студентам широкий спектр знань та глобально впливати на суспільство. Сьогодні це один із найбільших державних університетів у США та №1 серед інноваційних американських університетів.
Понад 4,5 тисячі викладачів та 135 тисяч студентів щодня працюють над глобальними викликами для людства, зокрема міжнародною безпекою.
Долучитися до вирішення глобальних проблем можуть й українські студенти, відколи у 2022 році в столиці відкрився Амерікан Юніверсіті Київ (АЮК), перший приватний університет, який працює у партнерстві з Arizona State University та повністю функціонує за американськими стандартами надання вищої освіти. Окрім бакалаврських і магістерських програм у сфері ІТ та менеджменту, а також унікальної для України можливості отримати подвійний диплом — ASU та АЮК, університет пропонує студентам короткострокове навчання впродовж життя на найбільш актуальні теми сьогодення. Однією з таких програм є "Система міжнародної безпеки: виклики та гравці", мета якої — познайомити студентів зі сферою глобальної політики та міжнародної безпеки, що тісно пов’язані з глобальною економічною, торговельною та фінансовою системами.
В сучасному світ жодна країна не може існувати у повному вакуумі, не впливаючи на геополітику та глобальний ринок. Тож якщо десь на планеті виникає збурення тисяч людей, руйнуються ланцюги поставок чи розпочинається війна, це більше не є "проблемою" лише учасників кризи. Відтепер будь-яка війна є не локальною, а світовою проблемою.
Мета курсу "Система міжнародної безпеки" — познайомити студентів з принципами глобальної політики, функціонування міжнародних організацій, політичних союзів та безпекових альянсів (ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС), а також занурити їх в особливості політики та безпеки різних держав й окремих регіонів (США, Західної та Східної Європи, росії, Кавказу, Центральної Азії, Китаю, Близького Сходу тощо). Студенти матимуть можливість поспілкуватися із запрошеними спікерами: нинішніми та колишніми топ політиками, дипломатами, військовими лідерами та експертами світового рівня. Усе це дасть більш глибоке розуміння ролі та стратегії основних гравців світового ринку, впливу гібридної війни, взаємозалежності між енергетикою, продовольством та безпекою тощо.
"Я багато років вивчаю глобальну безпеку. Проте війна росії в Україні вивела її на абсолютно новий рівень. Нового відтінку набуло й поняття "lawfare" – те, як росія та інші недоброчесні країни використовують міжнародне та національне право як зброю. Або те, що зараз чи не будь-яка країна світу може стати випробувальним майданчиком для гібридної війни. Як цьому протидіяти, чому важливо захищатися на усіх рівнях, як стати суб’єктом глобальної безпеки, для чого існують міжнародні альянси та що впливає на їхні рішення, – саме ці питання ми розглянемо на курсі "Система міжнародної безпеки", — додає Марк Войджер.
Пан Войджер є доцентом, директором магістерської програми Global Management в АЮК, а також старшим науковим співробітником Центру європейського політичного аналізу (СЕРА) у США. У 2013-2018 рр. Марк Войджер працював Спеціальним радником з російських та євразійських справ Бена Ходжеса, головнокомандувача армії США у Європі у Вісбадені (Німеччина) та був старшим експертом з питань Росії в Об'єднаному командуванні сухопутних військ НАТО в Ізмірі, Туреччина. Відтак пан Войджер розуміється на ситуації в НАТО не лише з огляду на публічні заяви, а й те, як працює система Альянсу зсередини та як відбувається співпраця між країнами-членами.
Протягом курсу студенти зануряться в такі ключові теми:
Програма буде цікавою дипломатам, працівникам держустанов та неурядових організацій, військовослужбовцям які займаються зовнішньою політикою, міжнародними відносинами або питаннями безпеки й оборони. Також доєднатися до навчання варто фахівцям, що працюють у сфері енергетики та харчової промисловості, зокрема залученим у міжнародну торгівлю та глобальні ланцюги постачання. Журналістам, дослідникам з питань міжнародної безпеки, широкій громадськості курс буде цікавим можливістю заглибитися в різні аспекти глобальної безпеки та краще зрозуміти політику провідних світових держав.
Курс розпочнеться 4 серпня й триватиме 4 тижні, по 2 заняття щотижня, тож його можна поєднувати з роботою. Навчання проходитиме у форматі онлайн-сесій: в разі потреби, студенти зможуть прослухати запис пізніше за посиланням в особистому кабінеті.
Учасники повинні володіти англійською мовою на рівні В2 та вище, оскільки, як і все навчання в АЮК, курс викладатиметься англійською. Сертифікатів-підтверджень рівня англійської АЮК не вимагає.
Під час курсу студенти виконуватимуть індивідуальні та групові завдання, а також братимуть участь у стратегічній грі. В кінці ж навчання повинні будуть підготувати аналітичний звіт на одну з тем. А саме, есе на кілька сторінок, що включатиме визначення проблеми, її аналіз та обґрунтування запропонованого порядку дій. Після успішного завершення курсу студенти отримають сертифікати АЮК. При цьому, якщо вони захочуть продовжити навчання на магістерських програмах університету, ECTS курсу можна буде зарахувати у нову програму.
Дізнатись більше про курс - https://bit.ly/3Q30JkN